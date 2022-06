Escola de São Félix do Tocantins premia estudantes destaques na Olimpíada Brasileira de Matemática

A estudante Faina Thaemylly Ribeiro Fernandes, 14 anos, aluna do 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, localizada em São Félix do Tocantins, recebeu a medalha de bronze como premiação na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). E o estudante Hanry Kawê Araújo Maciel, 12 anos, do 8º ano do ensino fundamental, recebeu o certificado de Menção Honrosa.

E como forma de motivar outros alunos a participarem das olimpíadas escolares, a equipe da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, promoveu uma solenidade na manhã desta sexta-feira, 3, no Centro de Convenções Pereira dos Reis, para entregar a premiação aos dois estudantes.

Em 2021, na 16ª edição da OBMEP, o Estado do Tocantins teve dois alunos premiados com medalhas de ouro, sete com a prata, 62 com o bronze e 664 receberam o certificado de Menção Honrosa.

Sobre a participação nas olimpíadas, Faina explicou que em 2019, ganhou o certificado de Menção Honrosa. “No ano passado, eu estava participando das aulas de forma híbrida, e quando percebi a oportunidade de participar da OBMEP, aproveitei, porque era uma forma de testar o meu conhecimento e aprendizagem”, afirmou Faina.

Este ano, ela já está inscrita na olimpíada e aproveita as horas vagas para se preparar para a prova da 1ª fase que será realizada no próximo dia 7 de junho. “Esses dias, eu respondi questões da OBMEP dos anos anteriores como forma de me preparar melhor para a olimpíada deste ano”, comentou Faina. A estudante contou com a parceria da mãe, Lourivânia Cunha Ribeiro, que atua no Conselho Tutelar da cidade.

O estudante Hanry também contou com a mãe Ramilca Alves Ribeiro, como grande incentivadora para estudar. “Gosto da escola porque lá estudaram os meus pais e estudam os meus irmãos. Sou um aluno que presto atenção nos conteúdos e no que acontece ao meu redor”, afirmou o estudante.

A diretora Josélia Pereira dos Santos ressaltou a importância da escola valorizar esses estudantes. “Temos a oportunidade de ver os nossos alunos recebendo o certificado de Menção Honrosa pelo segundo ano consecutivo, e esta é a primeira vez que fomos premiados com uma medalha de bronze. É uma conquista, porque a olimpíada é nacional. Na oportunidade, parabenizo os alunos vencedores e destaco o trabalho realizado pelos professores”, declarou a diretora Josélia.

A solenidade de premiação contou com a presença do professor coordenador da OBMEP da regional de Palmas, Paulo Cléber Mendonça Teixeira, da Universidade Federal do Tocantins.