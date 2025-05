Escola de Governo de Palmas promove palestra sobre o desafio de liderar equipes de diferentes gerações

A Prefeitura de Palmas, por meio da Escola de Governo de Palmas (EGP), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizará no dia 16 de maio, às 16 horas, no auditório da EGP, a palestra ‘Liderança Transformadora – O Desafio da Gestão das Diferentes Gerações no Ambiente de Trabalho’. Podem participar servidores de todas as secretarias do Município. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas, de forma on-line, neste link, até o dia 15 de maio.

A palestra será ministrada pelo professor doutor Marco Antonio Fernandes, especialista em gestão de organizações e pessoas, que trará reflexões práticas e estratégicas sobre como liderar equipes compostas por diferentes faixas etárias, de forma a promover a integração e o aproveitamento das potencialidades de cada geração. “Esse tema é de alta relevância. Nós temos hoje uma gama de gerações trabalhando concomitantemente. Isso passa a ser um desafio por conta de perspectivas diferentes, modelos mentais, visão de mundo, e vamos abordar como esse estilo de liderança, chamado liderança transformadora ou transformacional, é relevante para conseguir o engajamento e colaboração do desenvolvimento das atividades profissionais com foco nos resultados”, disse.

Para o secretário de Administração e Modernização, Cleison Nunes, a parceria com a FGV oferece diversos benefícios. “A Fundação é uma instituição renomada por sua excelência em ensino e pesquisa, e essa parceria com a Escola de Governo permite que os servidores públicos tenham acesso a conhecimento especializado em gestão pública, o que ajudará muito no desenvolvimento de habilidades e competências, permitindo que eles sejam mais eficazes em suas funções”, destacou.