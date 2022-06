Escola Brasil e Pinheirópolis recebem ações do projeto Assistência Social Itinerante na próxima quarta, 30

Na próxima quarta-feira, 30, os Distritos de Escola Brasil e Pinheirópolis receberão equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação para realização de ações do projeto Assistência Social Itinerante, que incluem confecção da carteirinha do idoso, cadastramento e atualização do Cadúnico, emissão da carteira de trabalho digital, carteira de identidade e outros.

De acordo com a titular da pasta, Keila Viana, o principal objetivo da ação é levar assistência àqueles que são prejudicados pela distância. “As ações oferecem um conjunto de serviços que garantem ao cidadão o amparo e ainda que os mesmos tenham acesso às informações e orientações necessárias acerca de projetos sociais e emissão de documentos”, frisou.

As equipes de profissionais atenderão na Escola Brasil no período matutino, a partir das 8h, no Núcleo de Assistência Social (NAS). Já em Pinheirópolis, no período vespertino, o atendimento será a partir das 14h, no Núcleo de Assistência Social, para todos os cidadãos das regiões.

Por: Anne Karianny Moreira

Secretaria da Comunicação