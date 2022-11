Equipes trabalham na decoração natalina do Parque Cesamar

Autor: Wédila Jácome

Faltando poucos dias para o Natal, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrura e Serviços Públicos trabalham a todo vapor para deixar a cidade toda iluminada, e não seria diferente no Parque Cesamar, um dos cartões postais de Palmas. A programação do Natal Cidade Encantada terá abertura oficial nesta sexta-feira, 02, na Vila do Papai Noel no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e se estenderá a outras regiões da cidade, como Cesamar, Ginásio Ayrton Senna, Taquaruçu e Buritirana.

No Parque está sendo montada a tradicional Casa do Papai Noel, que ficará aberta para visitação durante todo mês de dezembro. O trenzinho também recebe revitalização da pintura. Foram instaladas mangueiras e pendentes led nas árvores do estacionamento e na praça central, para darem aquele toque todo especial natalino. Luzes também decoram toda a passarela até a Casa do Papai Noel, além de um arco montado sob a estrutura da ponte de madeira, próxima a cascata.

Equipes também trabalham na instalação da decoração interna da Casa do Papel Noel. No jardim em volta serão instalados Papais Noeis infláveis gigantes. O local promete atrair visitantes e famílias para eternizarem um dos períodos mais marcantes do ano, através de fotos e publicações nas redes sociais.