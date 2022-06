Equipes seguem na disputa pelo título da maior competição de futebol amador já realizada no Tocantins

Apenas quatro equipes seguem na briga da fase estadual do Copão Tocantins de Futebol Amador: Maxzen FC/Gurupi, Tocantínia FC, Atlético Taquari/Palmas e Seleção de Babaçulândia. A competição promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, distribuirá R$ 100 mil em premiações, sendo R$ 50 mil para o campeão; R$ 25 mil, para o vice; R$ 15 mil, para o terceiro colocado; R$ 5 mil, para o quarto; R$ 2.500 para o artilheiro; e R$ 2.500 para o melhor goleiro.

A equipe gurupiense Maxzen saiu na frente no confronto de ida das semifinais realizada no estádio Resendão. Os donos da casa levaram a melhor por 3 a 1 diante do Atlético Taquari e garantiu uma boa vantagem para o jogo de volta no Nilton Santos, em Palmas. “A gente vai lá com muita seriedade para poder confirmar a classificação que é muito importante pra gente. Nossa equipe não costuma sentir muito quando é jogo fora de casa não, mas é claro que pode interferir do lado deles. A gente já vem trabalhando há muito tempo e jogando partidas fora e não vamos deixar interferir não”, destacou o treinador Fernando Lima.

O duelo de volta entre Maxzen e Atlético Taquari está previsto para o próximo domingo, 12, às 16 horas. “No futebol nada é impossível. Vamos jogar em casa a favor da nossa torcida e nós podemos muito bem reverter esse placar. Dois gols para o futebol é pouca coisa. Chegando lá, vamos buscar esse resultado e sair classificado”, enfatizou o meio-campo Cicinho, autor do único gol da equipe de Palmas na partida de ida.

A última vaga das semifinais foi definida no fim de semana. No jogo de ida, a Seleção de Babaçulândia levou a melhor por 2 a 1 diante da equipe de São Miguel. Na volta, a equipe da casa venceu por 1 a 0. Nas disputas de pênaltis, o time de Babaçulândia se garantiu na próxima fase por 4 a 3.

Copão Tocantins

A primeira fase do Copão Tocantins contou com a participação de 101 municípios, 3.840 atletas, além de 568 árbitros. As equipes se desafiaram em 112 jogos na etapa regional, enquanto que a fase estadual terá 30 partidas.

Na primeira fase, a distribuição das equipes nos seus respectivos grupos seguiu a composição das diretorias regionais: Araguatins; Tocantinópolis; Araguaína sede e Araguaína interior; Colinas; Guaraí; Pedro Afonso; Miracema; Palmas sede e Palmas interior; Paraíso; Porto Nacional; Arrais; Dianópolis; Gurupi sede e Gurupi interior.

Semifinais do Copão Tocantins

Dia 8 de junho, às 20 horas

Seleção de Babaçulândia FC X Tocantínia FC

Local: Estádio Municipal de Babaçulândia

Dia 12 de junho, às 15h30

Tocantínia FC X Seleção de Babaçulândia FC

Local: Campo Central de Tocantínia

Dia 12 de junho, às 16 horas

Atlético Taquari FC X Maxzen FC

Local: Estádio Nilton Santos – Palmas

Resultado do jogo de ida

Maxzen FC 3 x 1 Atlético Taquari