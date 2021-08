Equipes de fiscalização aplicam 12 autos de infrações no fim de semana

Entre a noite de sexta-feira, 13, e o último domingo, 15, as forças de segurança vistoriaram estabelecimentos comerciais e aplicaram 12 autos de infração, uma notificação e dois retornos, nas ações da operação conjunta. Bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas, conveniências e as festas privadas foram alguns dos pontos abordados e flagrados pelos fiscais, descumprindo as medidas de segurança e prevenção à Covid-19.

Para atender as demandas por todas as regiões da Capital, as equipes se dividiram em dois grupos. Durante as rondas e patrulhamentos direcionados ao monitoramento das atividades comerciais, os fiscais de Obras e Posturas do Município flagraram estabelecimentos extrapolando o horário limite de funcionamento, que segue até a meia-noite, promovendo aglomerações, sem seguir os protocolos sanitários de prevenção ao vírus.

Ainda durante os trabalhos, as equipes atenderam denúncias do Ministério Público Estadual (MPE) e receberam diversas denúncias de aglomeração e perturbação do sossego público. De acordo com os fiscais, as equipes se deslocaram às imediações da Praia da Graciosa, dispersando o público que insistia em permanecer no local.

A mesma ação foi necessária no estacionamento do Estádio Nilton Santos durante a madrugada de domingo. No local havia grande número de pessoas aglomeradas e utilizando som automotivo. Após a abordagem, um condutor tentou esconder o veículo na área de mata, mas logo o veículo foi localizado e o proprietário evadiu-se do local. O veículo estava com a documentação atrasada e foi removido pelos fiscais de Trânsito e Transporte.

Trânsito

Durante os trabalhos das equipes de trânsito foram registrados 46 autos de infrações, por inúmeras irregularidades, conforme as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Foram efetuados ainda um crime por alcoolemia e nove remoção de veículos, sendo sete automóveis e duas motos.

Ação conjunta

A operação é uma ação conjunta da Diretoria de Fiscalização Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), e a Vigilância Sanitária Municipal (Visa), com o apoio operacional dos agentes de Trânsito e Transporte, Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote), Corpo de Bombeiros Militar, equipe da Cidadania e Justiça, do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) e o Procon-TO.