Equipes da Guarda Metropolitana Ambiental resgatam e remanejam pirarucu no Parque Cesamar

As equipes da Guarda Metropolitana de Palmas Ambiental (GMP Ambiental) capturaram na manhã desta terça-feira, 19, um peixe da espécie pirarucu, no Parque Cesamar. O animal foi encontrado próximo à ponte de madeira que fica na parte norte do Parque.

Conforme informações da Guarda, as equipes foram alertadas por um frequentador do espaço, que avistou o peixe próximo a um trecho raso do córrego Água Fria, que corta toda extensão do Parque. Em seguida, as equipes se deslocaram e iniciaram o trabalho de captura, sendo realizada com sucesso. O peixe foi transferido para a área mais alta do córrego.

As equipes informaram, ainda, que o peixe possivelmente aproveitou o volume de chuvas dos últimos dias e desceu para parte mais baixa do córrego. O local onde o animal foi encontrado, além de ser raso, não tinha alimentos suficientes para sua sobrevivência.

Pirarucu

Esta espécie de peixe possui características biológicas bem distintas: de grande porte, mede entre dois e três metros de comprimento, com peso que pode chegar a 200 kg. Nativo da Amazônia é um dos maiores peixes de água doce do planeta, ele promove benefícios para todo ecossistema.