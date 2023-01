Equipe tocantinense estreia com derrota diante do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O rubro-negro tocantinense iniciou a sua trajetória na edição de 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, enfrentando as adversidades climáticas. Debaixo de muita chuva, Capital e Vasco da Gama protagonizaram um dos duelos do grupo 29 da Copinha, na noite desta quarta-fera, 4, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP). Os Meninos da Colina levaram a melhor por 2 a 1. Ray e Róger anotaram para o time carioca, enquanto que Guilherme marcou um golaço e diminuiu para o time tocantinense.

O próximo desafio dos tocantinenses será diante do Audax-SP, no dia 7 de janeiro, às 17h15. O Capital conta com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju), que disponibilizou o transporte para que a delegação tocantinense pudesse participar do torneio.

O elenco do Capital é formado por 24 atletas com idade entre 15 e 20 anos. A delegação tocantinense tem no seu comando técnico, Wilsomar Sena. A competição é organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A grande decisão da Copinha será no dia 25 de janeiro.

Essa é a quarta participação do Capital na maior competição de futebol de base do país. A equipe também representou o estado nas edições de 2018, 2019 e 2020.

Edição: Thâmara Cruvinel