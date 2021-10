Equipe do projeto Festa da Colheita da Jabuticaba participa de capacitação para Festival Gastronômico de Taquaruçu

A Festa da Colheita da Jabuticaba que já se tornou tradicional no Distrito de Taquaruçu terá este ano mais uma edição no mês de novembro, com a vivência nos pomares e muitas delícias produzidas pelas mãos habilidosas dos moradores da localidade. E para aguçar os paladares dos presentes no Festival Gastronômico de Taquaruçu que acontece antes, a equipe do projeto Festa da Colheita da Jabuticaba participa do curso voltado para a produção de doces e compotas que serão demonstrados no evento.

A capacitação começou na segunda, 11, e termina nesta sexta, 15, na Chácara Recanto das Acácias em Taquaruçu. Segundo a instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/TO) e a engenheira de alimentos, Patrícia Oliveira, o curso é direcionado para produção de derivados da jabuticaba. Os participantes estão aprendendo sobre a produção de vinhos, licores, geleias, doces, bolos, entre outros, tudo com o fruto da jabuticaba. A instrutora ressalta que foi além das preparações doces, mas também massas, como macarrão aromatizado com molho de jabuticaba e pão recheado com carne de porco.

A organizadora do evento Lucyene Nascimento fez um breve relato sobre a história da Festa. “Surgiu no fundo dos quintais para chamar a atenção de todas as riquezas naturais que existem neles, essa confraternização cresceu e acabou atraindo o turista, gerando renda para a comunidade. E, queremos que este ano seja ainda mais organizado, e que as pessoas possam vir e aproveitar dessa fruta maravilhosa que aqui temos em abundância”, disse.

Lucyene ressalta que para o evento se consolidar é o momento de buscar qualificação, por isso, a ideia de levar o curso para capacitar as pessoas que querem participar da festa neste ano. “Buscamos qualificação para os nossos participantes, e agora, vamos fazer uma pequena demonstração do que vai ser nosso evento no FGT, que sem dúvida é a maior vitrine gastronômica do Tocantins”, completou.

O curso de capacitação em produção de doces e compotas cristalizadas, geleia e licores tem uma carga horária de 40 horas e é realizado por meio de uma parceria com Sistema Faet/Senar (TO).

Festa da Colheita da Jabuticaba

O evento foi criado com o objetivo de celebrar a fruta nacional e está em sua terceira edição. A programação acontece sempre no mês de novembro, mas a data depende do período de amadurecimento dos frutos.

Segundo a organização, a Festa da Colheita acontecerá obedecendo aos decretos municipais vigentes na data da realização e o local poderá ser alterado a depender do estado pandêmico atual. Serão observadas as restrições sanitárias estabelecidas por normas municipais. A programação está sendo elaborada e será divulgada nas redes sociais do evento.

Este ano a festa conta com o apoio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), da Secretaria de Desenvolvimento Rural (Seder), do Sebrae (TO), do Sistema Faet/Senar (TO) e o representante da Câmara Municipal de Palmas, o vereador Eudes Assis.