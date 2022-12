Entrega de Kits para a Meia Maratona do Tocantins começa nesta quinta-feira, 1° de dezembro

Por Taianne Moreira

Quase 700 atletas se inscreveram para a mais tradicional corrida de rua do Tocantins. A entrega dos kits será nesta quinta-feira, 1°, das 8 às 18 horas e na sexta-feira, 2, das 8 às 14 horas, no hall do Palácio Araguaia. Os kits também serão entregues no sábado, 3, das 14 às 18 horas, no local da prova. O evento será realizado no próximo domingo, 4, às 6h45, em frente ao Colégio Militar da 206 norte. O evento é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju) e conta com a parceria da Federação de Atletismo do Estado do Tocantins (Fato).

A organização informa que não serão entregues kits no dia da prova. Além dos competidores do Tocantins, a Meia Maratona reunirá atletas do Pará, Maranhão, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso, Amapá e Distrito Federal.

A Meia Maratona do Tocantins tem como objetivo promover momentos de lazer e a prática do esporte com fins de socialização e inclusão social. A realização desta prova também tem como finalidade, a preparação dos atletas tocantinenses para a tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, realizada anualmente em São Paulo.

O evento é organizado desde 2001. Na 21ª edição, os atletas e a comunidade em geral participarão nas seguintes provas: Corrida Infantil; Corrida Paralímpica; Corrida de 5 km; Corrida de 10 km e Corrida de 21 km.

Corrida Infantil

A faixa etária é de 10 a 15 anos, nas categorias -10 a 11 anos, 12 a 13 anos e 14 a 15 anos. Haverá premiação para os três primeiros colocados com troféus. A distância será de 1 km.

Corrida Paralímpica

A faixa etária é acima de 10 anos, nas categorias: cadeirantes; deficiência nos membros superiores; deficiência nos membros inferiores; e deficiência intelectual. A premiação será para os três primeiros colocados com troféus. A distância será 1 km.

Corrida de 5 km

A faixa etária é acima de 14 anos, a corrida apenas participativa e os corredores receberão apenas medalhas de participação.

Corrida de 10 km

A faixa etária é acima de 18 anos, que vão competir nas categorias de 18 a 28 anos; 29 a 39 anos; 40 a 50 anos; 51 a 59 anos; acima de 60 anos e deficientes intelectuais. Haverá premiação em dinheiro e troféus para os três primeiros colocados. Além disso, os cinco primeiros atletas na classificação geral no masculino e feminino receberão premiação em dinheiro e troféus.

Corrida de 21 km

A faixa etária é acima de 18 anos, que vão competir nas categorias – 18 a 28 anos; 29 a 39 anos; 40 a 50 anos; 51 a 59 anos; acima de 60 anos e deficientes intelectuais. Haverá premiação em dinheiro e troféus para os três primeiros colocados. Os cinco primeiros atletas na classificação geral no masculino e feminino receberão premiação em dinheiro e troféus.

Edição: Thâmara Cruvinel