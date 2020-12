Entrega de chaves do Recanto das Araras II acontece nesta quarta-feira, 23

Com contratos já assinados e vistorias realizadas, as chaves das 500 unidades do Recanto das Araras II serão entregues às suas respectivas famílias beneficiadas nesta quarta-feira, 23, a partir das 14 horas, no empreendimento habitacional. O ato solene acontecerá somente com a presença de autoridades e convidados.

Segundo a Secretaria da Habitação de Palmas, para evitar agrupamento de beneficiários, a entrega acontecerá de modo reservado na porta de cada unidade para que apenas a família do respectivo imóvel seja atendida isoladamente. Com as chaves em mãos, a autorização para mudança será imediata para todos aqueles que já tiverem solicitado o fornecimento de água e energia elétrica.

O empreendimento recebeu investimento de R$ 38,5 milhões com financiamento viabilizado pelo antigo programa Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, e contrapartida indireta do Município de cerca de R$ 4 mil por família em incentivos fiscais.

O empreendimento agracia 500 famílias que aguardavam no Cadastro Habitacional do Município com o benefício da casa própria. Todos os imóveis do empreendimento estão construídos em terrenos de 240 metros quadrados com imóveis adaptados para aquelas famílias que declararam ter pessoa com deficiência em casa.

Todo o processo de seleção, sorteio e averiguação do cumprimento de requisitos para participação do processo de seleção de beneficiários recebeu ampla divulgação no site da Prefeitura de Palmas e veículos de imprensa locais.

Por divergência de agenda, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com presença prevista anteriormente, não confirmou agenda para esta nova data.