Entre Palmas e Luzimangues: Ponte da Amizade e da Integração tem iluminação desligada para execução de serviços

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), iniciou a troca de componentes da rede de transmissão de energia que alimenta o sistema de iluminação da Ponte da Amizade e da Integração, entre Palmas e Luzimangues. Os serviços culminaram no desligamento temporário do sistema.

A estrutura, que possui cerca de 8 Km, está recebendo obras de melhorias, dentre elas, a modernização do sistema elétrico, com substituição de todo o cabeamento, do sistema de transmissão e das lâmpadas convencionais por modelos mais econômicos, em led.

As obras de modernização foram iniciadas no final de dezembro e o sistema funciona em fase de teste, para evitar intercorrências posteriores.

Existe a previsão de que a iluminação seja religada assim que for finalizado o processo de substituição dos cubículos elétricos existentes ao longo da superestrutura. “O desligamento será temporário e tem como objetivo garantir a qualidade do sistema, em breve esse cartão postal estará com o sistema 100% reabilitado”, explica a secretária da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin.

Outros serviços

Além das melhorias no sistema de iluminação, a ponte também recebeu serviços de manutenção do pavimento, roçagem e limpeza do sistema de drenagem. A estrutura ganhou novas defensas metálicas nos locais onde foram rompidas por acidentes, além de novas sinalizações de trânsito horizontais e verticais, pintura dos gradis, instalação de novos dispositivos de segurança, como tachões e faixas reflexivas. As placas turísticas informativas também foram recolocadas.