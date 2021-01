Energisa Tocantins entregou 11 obras de eficiência energética em 2020

Mesmo em um ano atípico, marcado pela pandemia do novo Coronavírus, a Energisa Tocantins conseguiu realizar grandes obras de eficiência energética no Tocantins. Foram investidos R$ 7 milhões na área da saúde, educação e segurança, além da revitalização de pontos de iluminação pública.

“Ficamos muito satisfeitos em desenvolver iniciativas sustentáveis e que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Foram concluídos muitos projetos que beneficiam diretamente nossa população, como a revitalização de hospitais, principalmente em um ano tão difícil. Temos certeza que seguiremos, em 2021, com esse mesmo propósito”, afirma o diretor Técnico e Comercial da Energisa Tocantins, Fernando Costalonga.

Quatro hospitais foram beneficiados: Hospital Geral de Palmas, Hospital e Maternidade Dona Regina, Hospital Regional de Araguaína e Hospital de Amor do Tocantins. Ao todo, a Energisa investiu R$ 3,5 milhões nas obras, que incluíram a troca de 5.652 lâmpadas comuns por LED e cerca de 180 novos aparelhos de ar-condicionado.

Palmas, Colinas do Tocantins e Itacajá também foram beneficiados com melhorias em 865 pontos de iluminação pública. A concessionária de energia aplicou mais de R$ 1,3 milhão nessa modernização, que além de garantir mais conforto visual e segurança para condutores e pedestres, garante economia na conta de energia das prefeituras.

A Energisa Tocantins ainda finalizou as obras de modernização dos sistemas de iluminação e climatização da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, do Colégio Militar de Palmas, do 1º Batalhão de Polícia Militar e do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) em Araguatins.

Os projetos foram contemplados na chamada pública realizada em 2019. O Programa de Eficiência Energética (PEE), da Energisa Tocantins em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é fundamental para sensibilizar a população sobre o uso racional da energia elétrica e o combate ao desperdício, visando a redução do consumo e revitalizando prédios e espaços públicos.

“A Energisa tem uma característica muito forte de investir em tecnologia e inovação para melhorar a qualidade de vida da população do Tocantins. E essas obras só reforçam a nossa disposição em contribuir com o desenvolvimento do estado e garantir esses benefícios à população tocantinense”, destaca o analista de Eficiência Energética da Energisa Tocantins, Domingos Pinto Costa Júnior.