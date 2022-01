Encerra nesta sexta-feira o prazo para efetivação das matrículas na rede municipal da Educação de Gurupi

Pais ou responsáveis que ainda não concluíram o processo de matrícula no ensino regular da rede municipal da Educação de Gurupi, só tem até esta sexta-feira, 21, para finalizar essa etapa que é realizada de forma presencial na unidade escolar pleiteada durante a pré-matrícula. Essa fase final do processo é para quem fez o cadastro que este ano foi via internet e que as vagas se destinem aos níveis que vão da pré-alfabetização ao 9ª ano.

Para concluir a matrícula, o pai ou responsável deve apresentar a documentação exigida como originais e cópias de Certidão de Nascimento; RG (Identidade); CPF; Comprovante de Residência com CEP da Rua; Cartão do SUS; Comprovante do NIS; Cartão Bolsa Família/Auxílio Brasil; Extrato do Recebimento do Bolsa Família/Auxílio Brasil; Título Eleitoral (Maiores de 18 anos); Laudo Médico (caso tenha deficiência); Histórico Escolar Ou Declaração de Transferência; Carteira de Vacinação; Foto 3×4; Documento Judicial (caso a Criança esteja sob medida protetiva); Documentos Pessoais dos Pais ou Responsáveis Legais.

“É muito importante que aquele pai que ainda não foi, busque concluir esse processo para que, se houverem vagas remanescentes, essas vagas sejam destinadas também para aquelas crianças que estão na lista de espera. Tivemos esse diferencial da pré-matrícula e inscrições pela internet este ano, que surtiu um resultado positivo, visto que os pais tiveram que comparecer à escola somente uma vez, já para efetivar o processo de matrícula”, disse Amanda Costa, Secretária da Educação de Gurupi.

Remanescente

As vagas requeridas e que não forem preenchidas dentro do prazo serão colocadas à disposição. De acordo com Amanda Costa, o próprio sistema online de matrículas gera uma lista de espera, situação que foi publicada no edital de matrículas. “Já tinha sido postulado que após o término, seria feita uma nova chamada dos alunos que já constavam na lista de espera no sistema de matrículas”, esclareceu.

A gestora da Educação disse ainda que as matrículas na web realizadas pela primeira vez na rede tornaram o processo mais democrático e surtiram efeitos positivos. “Antes o pai antes, tinha que sair batendo de porta em porta na escola para fazer um pré-cadastro e agora, era só fazer um pré-cadastro via internet para escola desejada e ainda a unidade escolar era só para efetivar. Outra questão que foi muito positiva com essa mudança, além desse não deslocamento dos pais foi também a questão do mapeamento. Hoje a rede municipal da educação de Gurupi tem um mapa de onde é que se precisa investir nos próximos anos para poder sanar essa situação das vagas que não tivemos em quantidade suficiente, principalmente para educação infantil”, explicou a Secretária.

Com essa espécie de diagnóstico foi possível, segundo Amanda Costa, redistribuir as vagas e fornecer embasamento para a médio ou longo prazo, identificar as regiões onde se faz necessária a construção de novas unidades escolares, facilitando um aumento da oferta, ou direcionando sobre a ampliação ou diminuição de matrículas.