Encerra amanhã a inscrição no curso de graduação em Turismo Patrimonial e Socioambiental

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), alerta sobre o fim do prazo para inscrição no curso de graduação em Turismo Patrimonial e Socioambiental – Caminhos do Conhecimento do Turismo, em São Félix do Tocantins, que encerra na quarta-feira, 9. São ofertadas 40 vagas e os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o edital por meio do link. A taxa de inscrição é de R$ 60,00.

Podem participar os portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou que tenham obtido certificado de conclusão em módulos autorizados pelo Ministério da Educação (MEC). Os candidatos devem enviar a documentação necessária, incluindo o histórico escolar e a carta de intenções, em formato PDF e arquivo único, pelo link disponível na página oficial do processo seletivo.

A professora do curso de Turismo Patrimonial e Socioambiental do Câmpus Arraias, Ana Cláudia Sampaio, destaca a relevância da formação superior para o desenvolvimento regional por meio do turismo. “A qualificação em turismo é a base para transformar realidades. O curso de graduação oferece não só conhecimento, mas também esperança de mudança para comunidades que historicamente ficaram à margem do desenvolvimento. É uma oportunidade de fazer a diferença na própria vida e na região onde se vive”, ressalta.

O secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, enfatiza o impacto da qualificação profissional na transformação econômica das comunidades. “A oferta de um curso como o de Turismo Patrimonial e Socioambiental é fundamental para preparar as pessoas da própria região a aproveitarem o potencial turístico local. É uma ação, pensada pelo governador Wanderlei Barbosa, para garantir oportunidade de geração de emprego, renda e fortalecimento das economias regionais, com protagonismo das comunidades”, salienta.

A ação, lançada em fevereiro deste ano pelo governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), objetiva implementar cursos superiores nas sete regiões turísticas do estado, promovendo qualificação e desenvolvimento para o setor.

Mais informações podem ser obtidas no WhatsApp: (62) 99353-2605 ou pelo e-mail [email protected].

Edição: Victória Milhomem

Revisão Textual: Marynne Juliate