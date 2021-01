Empresa do ramo Atacadista inicia investimentos em Gurupi

Gurupi já inicia 2021 com boas notícias na área do desenvolvimento econômico. A empresa do ramo Atacadista, Dia a Dia, já iniciou investimentos na cidade, com a construção de uma grande loja na região próxima ao Parque Mutuca. Novo empreendimento traz perspectivas positivas para a geração de emprego e renda, e para a revitalização do setor econômico, em meio à crise causada pela Pandemia de Covid-19.

Segundo informou o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Gurupi, Pedro Dias, a unidade do Atacadão Dia a Dia de Gurupi é um projeto ambicioso. “Eles pretendem atender toda Região Sul do Estado com uma estrutura construída de 8.300m², amplos estacionamentos interno e externo, sistema de monitoramento para segurança dos clientes e funcionários, ambiente interno totalmente climatizado, uma obra com qualidade de excelência para atender toda clientela desta região”, disse o secretário.

A empresa tem sede em Brasília (DF) e está presente em cinco Estados, incluindo o Tocantins, com 23 lojas atualmente. Mas a meta do grupo é chegar a 50 lojas nos próximos 10 anos, sendo que Gurupi está dentro deste plano. As obras já foram iniciadas no terreno onde ficará a unidade e o prazo para conclusão do empreendimento é de sete meses. A expectativa é gerar em torno de 300 empregos diretos e indiretos.

Ainda de acordo com o secretário, o investimento é um bom sinal de recuperação da economia. “Nos alegra muito saber que eles não só acreditam na nossa região, mas também que sentem que a economia dá sinais de revitalização e que agora é a hora de investir. Estamos muito focados nessa atração de investimentos porque é um projeto da prefeita Josi Nunes e faz parte do seu plano de governo dar apoio e criar facilidades para todos aqueles que queiram investir em Gurupi”, completou.

Vagas de Trabalho

Em Gurupi, o Sistema Nacional de Empregos (Sine) gerido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Seta), firmou parceria com a empresa atacadista. De acordo com a gerente do Sine Gurupi, Kellen Dias Lima, nos próximos dias o painel da unidade trará oportunidades no setor da construção civil como serventes, pedreiros, eletricista e técnico de segurança do trabalho.

A gerente ressalta que os interessados em concorrer às vagas devem ficar atentos ao painel disponível diariamente no site da Setas e encaminhar os currículos no e-mail do Sine Gurupi: sinegurupivagas@hotmail.com

Mais empreendimentos

Outros grandes investimentos já estão em andamento e projetam um ano promissor para a economia gurupiense. Entre eles a construção de um Shopping Center, um condomínio de alto padrão e uma loja de eletrodomésticos, em um terreno próximo ao do Atacadão Dia a Dia, além de uma fábrica de produtos de limpeza no Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG).