Empreendedores de Palmas comemoram oportunidade de vendas no réveillon 2023

Com a estrutura do réveillon 2023 montada na Praia da Graciosa e pensada para oferecer e garantir conforto e segurança aos participantes, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) definiu, por meio de sorteio, os microempreendedores para trabalhar na Vila Gastronômica da festa do Réveillon 2023 em Palmas. Ao todo 30 ambulantes foram sorteados dentre os 51 interessados que buscaram credenciamento para participarem do sorteio e comercializaram bebidas e comidas em geral como: hambúrgueres; cachorro quente; bolos; doces e tortas; pastéis; tapiocas e crepes; açaí, sorvete e gelados; carne na chapa; derivados de milho; caldos; massas e pizzas.

Lucyane Ribeiro Noleto trabalha com bolos e doces e participa pela primeira vez do evento. Ela destaca que essa é uma importante oportunidade para fechar bem o ano com boas vendas. “É a minha primeira vez participando do evento de réveillon. Já estou comemorando e agradecendo pela oportunidade”, destacou a comerciante.

A empreendedora Maria Araújo Bomfim afirma ter participado desde a primeira edição do réveillon da Graciosa e disse que é o evento para fechar bem o ano para os empreendedores. “Participo desde o primeiro evento, que é um dos mais esperados pelos empreendedores. Pelo movimento, acreditamos que vamos fechar com chave de ouro as vendas desse ano”, comemora a empreendedora.

No ramo de coquetéis e batidas, Alfredo Silva, reforçou a importância que o evento tem para o seu segmento. “Que bom que a Prefeitura manteve a festa. Principalmente para nós, que vendemos coquetéis, este é sem dúvida um dos melhores do ano, estou feliz em ser contemplado, e com grande expectativa de fechamento de vendas”, disse Silva.

Dayanne Trombeta, que chegou cedo para garantir um bom espaço e curtir a festa com os amigos, elogiou a estrutura e a programação, destacando a segurança e comodidade oferecida pela Prefeitura. “A festa está mais uma vez muito bonita, com uma boa estrutura que permite a todos participarem do evento”, disse Dayanne.

Em clima de festa em família, Dora Maria Severo festejou a chegada do ano novo com o esposo, Herivelto Batista e a pequena Isadora. A família se juntou a outros amigos para celebrarem em um espaço próximo ao palco, que garantia uma boa visão para contemplar a programação, ressaltando que se sentiam seguros para trazer a pequena Isadora para festejarem a chegada de 2023.

Segundo a diretora de Indústria e Comércio da Sedem, Marilene Lima, todos os ambulantes participantes cumpriram as exigências de documentação e de capacitação para trabalharem em eventos da Prefeitura de Palmas. O sorteio foi realizado, conforme previsto no Edital de Chamamento Público nº 006/2022, publicado pela secretaria no último dia 14 de dezembro.

Texto: Redação Secom

Edição: Secom