Empossado, Deputado Federal Antônio Andrade mira conclusão do Hospital do Amor e programa habitacional para o Estado

Por Daniel Machado

Depois de quatro mandatos como deputado estadual, Antônio Poincaré Andrade Filho (mais conhecido como Toinho Andrade) tomou posse, na manhã desta quarta-feira, 1° de fevereiro, no cargo de deputado federal. Aos 64 anos de vida e com cerca de três décadas de atuação política, Antônio Andrade inicia o novo desafio focando em dois pontos principais: a conclusão do Hospital de Amor em Palmas e a articulação de um programa robusto na área habitacional no Tocantins.

“Nós, no Estado e na nossa Capital, teremos condições de contar um estabelecimento de saúde de alta qualidade para cuidar e prevenir daquela que é a doença mais mortal e perversa: o câncer. Para tanto, é imperioso concluir o Hospital de Amor, que hoje tem cerca de 45% de suas obras prontas e já faz atendimentos preventivos”, frisou o parlamentar, ao destacar que continuará sendo um parceiro de primeira hora do projeto.

O Deputado Federal Antônio Andrade se comprometeu em fazer a interlocução com o governo do Estado, buscar o diálogo com o governo federal e, claro, trabalhar para alocar os recursos necessários. “Já fizemos isso na Assembleia Legislativa. Faremos isso aqui em Brasília também”, garantiu o deputado.

O congressista ressaltou que o Hospital do Amor pronto e funcionando a pleno vai colocar o Estado em uma nova era na saúde, pois doentes com câncer que precisam viajar para buscar tratamento serão cuidados na Capital, com o que tem de melhor na medicina, “assim como acontece na tão prestigiada unidade de Barretos, em São Paulo”.

“Isso vai trazer conforto para o paciente, aumentar a qualidade do tratamento, alívio para a família e, principalmente, aumentar as chances de cura”, frisou o deputado.

Habitação também será prioridade

Em outra frente, Antônio Andrade possui o compromisso de trabalhar para acabar, ou reduzir, o déficit habitacional no Estado. Estimativas conservadoras apontam que o Tocantins precisaria de pelo menos 40 mil novas moradias para zerar o déficit.

“Esse problema precisa ser debatido e enfrentado por todos nós: agentes políticos, governos, sociedade e iniciativa privada. E o momento é propício para a busca de soluções. O novo governo federal promete voltar com o programa Minha Casa, Minha Vida. E isso é uma política pública que o Tocantins precisa ser inserido. Vou atuar para que o nosso Estado seja contemplado de forma expressiva”, assegurou o parlamentar.

O congressista destacou que a prioridade, em um primeiro momento, serão as famílias que hoje moram em casas de palha, construções improvisadas ou até mesmo estão na rua. “Depois, vamos buscar uma forma de contemplar os demais, sempre iniciando pelos mais pobres, aqueles que mais sofrem para pagar o aluguel”, salientou.

Para ele, uma política habitacional forte também é uma forma de gerar empregos, distribuir renda e fazer a economia girar. Afinal, a construção de casas e apartamentos requer contratação de pessoas, compra de materiais, aluguel de equipamentos e muitos outros movimentos paralelos que fazem a grande roda girar e girar.