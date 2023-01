Empenho de Emenda do Deputado Antonio Andrade – garante 100 mil reais para Instituto Reviver de Palmas

Representantes e atletas do Instituto Reviver, estiveram reunidos no Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa, com o presidente da Casa de Leis, deputado Antonio Andrade (Republicanos). Na ocasião o Deputado Antonio Andrade anuncio o empenho de uma emenda de R$ 100 mil reais, destinada para o desenvolvimento de ações voltadas para pessoas com deficiência, matriculados nas escolas da capital.

Na reunião o Presidente da Aleto, Deputado Antonio Andrade, disse: “Estou recebendo em meu Gabinete na presidência da Assembleia, a presidente do instituto reviver, Soraia, juntamente com os alunos aqui do instituto, eu estou destinando uma emenda de R$ 100.000 para que ela possa fazer as ações do instituto, como: comprar material esportivo, com as despesas de hospedagem, passagem e alimentação, acredito que é uma parceria que vai ajudar muito o Instituto Reviver. Eu fico muito feliz de dar essa contribuição, porque a gente sabe do trabalho importante que vocês fazem, entrego aqui a presidente Soraia, o empenho da emenda de R$ 100.000 para o Instituto Reviver”, concluiu.

Soraya, presidente da Instituto Reviver, afirmou que, “Gostaria de agradecer, em nome de todos os atletas e familiares do Instituto Reviver, essa atenção e carinho que o senhor tem por nós. Sempre que a gente vem aqui, a gente é recebido com muito carinho, atenção e respeito, que é o que a gente merece mesmo, e com esse recurso nós vamos realizar os Jogos Inclusivos do Tocantins, onde atletas aqui de Palmas e de outros municípios, também poderão vir, até de outros Estados, eu agradeço imensamente o Senhor, por essa destinação desse recurso”, agradeceu.

O Jito é o maior evento esportivo inclusivo intermunicipal do Tocantins. Os paratletas disputam: parabadmiton, bocha adaptada, ciclismo, basquete de cadeira de rodas, tênis em cadeira de rodas, pacanoagem, atletismo (corridas, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo) e natação.



Missão do Instituto Reviver

Promover ações direcionadas as pessoas com deficiência, sejam elas no âmbito esportivo, educacional, assistencial e formativo, oferecendo condições para que os beneficiários se auto valorizem e sejam inseridos na sociedade de forma mais justa e igualitária.



Visão do Instituto

Assegurar à todas as pessoas com deficiência do estado do Tocantins, o exercício de seus direitos básicos, à educação, ao esporte, à saúde, cultura, ao trabalho. Contribuindo para eliminar todas as formas de preconceito existentes, valorizando o ser humano, promovendo o respeito as diferenças.