Emoção marca vistoria em imóveis feita pelas futuras famílias do Residencial Jardim Vitória II

A etapa da vistoria do imóvel tornou-se um momento de muita emoção para os futuros moradores do Residencial Jardim Vitória II, que puderam pela primeira vez entrar na tão sonhada casa própria. “Eu estou feliz da vida porque estou na minha casinha e ela é muito bonita”, relatou Josefa Gilmar da Silva, de 53 anos, que esperou por cinco anos até ser contemplada com uma unidade habitacional.

Ela considera ter agora recebido uma vitória. “Eu estou há cinco anos no cadastro, e hoje eu recebi minha vitória”. E ainda mandou um recado para os que ainda não foram contemplados com uma casa. “Não desista, porque o seu sonho assim como o meu será realizado”, complementa.

Para a contemplada Karlene Rodrigues Cardoso, a sua felicidade em ver a sua casa própria pela primeira vez não cabia no peito. “Estou muito feliz por estar aqui conhecendo a minha casa, pois há 11 anos espero por isso. Foi essa cidade que escolhi para construir o meu futuro. E serei muito feliz aqui.”

A Secretaria Municipal de Habitação enfatiza que a vistoria faz parte do processo antes da entrega das casas, quando os moradores têm a oportunidade de checar o estado do imóvel. Este passo antecede a assinatura dos contratos e a entrega das chaves. A vistoria iniciou na quinta-feira, 16, e segue até sábado, 18, e o não comparecimento por parte do contemplado poderá implicar em desclassificação da seleção.

A assinatura dos contratos está prevista para a próxima semana e a entrega deve ocorrer ainda neste mês de setembro, aguardando apenas a definição da data pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

Jardim Vitória II

As 500 casas do Jardim Vitória II fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) – Faixa I. E teve investimento de R$ 40 milhões. Cada lote possui 180 m², com uma casa de 44,58 m² de área construída dividida em dois quartos, sala integrada à cozinha, banheiro e área de serviço. O investimento unitário é de R$ 80 mil, incluindo neste total a aquisição do terreno, bem como a infraestrutura completa.