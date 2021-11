Emenda do deputado Ricardo Ayres garante a entrega de 240 lotes para famílias de Combinado

Uma emenda do deputado estadual Ricardo Ayres (PSB) possibilitou a concretização de um sonho para 240 famílias da cidade de Combinado, na Região Sudeste do Tocantins. Elas foram beneficiadas com lotes habitacionais, entregues pelo prefeito Dofim, na primeira semana de novembro. Para eles, o anseio da casa própria agora está mais próximo.

A emenda destinada por Ricardo Ayres, no valor de R$ 100.000,00 possibilitou a aquisição do terreno de quase 50.000 metros quadrados que hoje é o Loteamento Sol Nascente. A prefeitura municipal, após a aquisição do terreno, trabalhou no desmembramento e documentação para que pudesse ser feita a entrega para os moradores.

Segundo Ricardo Ayres, esse é um momento de grande alegria e celebração. O parlamentar destacou que se orgulha de ver os recursos de suas emendas parlamentares sendo revertidos em benefício dos tocantinenses, ainda mais em algo tão importante como o direito à habitação. “Eu tenho um histórico de luta pela moradia e pela regularização fundiária. Um direito constitucional pelo qual batalho com orgulho. Esses lotes possibilitam a construção de casas para 240 famílias, que terão mais dignidade e qualidade de vida”, ressaltou.

O prefeito Dofim agradeceu e parabenizou o deputado Ricardo Ayres pela destinação dos recursos, bem como por todo empenho com a cidade de Combinado e o povo combinadense. “O Ricardo Ayres é um deputado de compromisso, temos muito a agradecer. Tenha certeza de que nós estaremos no seu gabinete buscando novos projetos e parcerias para nossa gente”, destacou.

Dofim também acrescentou que já estão em andamento as solicitações para a instalação de água e energia no loteamento. Os beneficiados com os lotes não poderão vender ou transferir os mesmos pelo período de 10 anos.