Emenda de Léo Barbosa viabilizará melhorias em campo de futebol de Tupirama

O município de Tupirama-TO recebeu nesta quarta-feira (08), uma emenda impositiva ao Orçamento Estadual de 2021, de autoria do deputado estadual Léo Barbosa (SD). O recurso no valor de R$ 130 mil reais será utilizado para a realização de melhorias no Campo de Futebol Adailton Gomes.

Ormando Brito Alves, prefeito da cidade, destacou que é um amante do esporte e agradeceu ao parlamentar pela destinação da emenda. Ormando explicou também que o recurso será empregado na construção de banheiros, vestiários e de sistema de irrigação para a grama do campos.

“O objetivo é proporcionar aos desportistas Tupiramenses um local seguro e de qualidade para a prática esportiva. O município complementará o custo da obra com uma contrapartida de R$ 63 mil reais e todo o projeto terá um custo de R$ 193 mil”, disse Ormando.

Presente em diversos eventos esportivos pelo Tocantins, o deputado Léo Barbosa ressaltou que sempre tem buscado contribuir para o fortalecimento do esporte no Estado e que os investimentos nesta área são muito importantes para que os municípios consigam estruturar espaços de esporte e lazer para atender a população.

“Firmamos o compromisso de destinar o recurso para Tupirama e com a contrapartida do município, logo a comunidade contará com um espaço com banheiros, vestiários e muito mais conforto. Estou muito feliz por poder contribuir”, disse Léo.