Emenda de Léo Barbosa, possibilita a construção de praça no Povoado Cocalinho em Santa Fé do Araguaia

A nova praça foi um compromisso firmado entre a prefeita Vicença Lino (Solidariedade) e o deputado Léo Barbosa, e será feita com recurso oriundo de emenda parlamentar no valor de R$167.450,00. O local conta com um parquinho para as crianças, quiosque e espaço para atividades esportivas e de lazer.

A praça do Povoado Quilombola Cocalinho, fica localizada na zona rural do município de Santa Fé do Araguaia.

Durante o evento, a prefeita Vicença destacou a importância que a construção terá para os moradores do Cocalinho. “Fizemos este compromisso e hoje a obra é uma realidade graças a emenda do deputado Léo. Há muitos anos esta é uma luta da comunidade e hoje deixa de ser um sonho”, frisou.

Em seu discurso, Barbosa disse ser gratificante ver os recursos chegarem ao interior do Estado para atender os anseios da população. “Fico muito feliz em ver a felicidade no rosto das crianças da comunidade, com a primeira praça sendo construída. Tenho certeza que será um espaço bem cuidado e bem aproveitado por todos”, ressaltou.

Estiveram presentes no evento moradores, autoridades locais, o secretário da Secretaria da Cidadania e Justiça, Deusiano Amorim, secretários municipais e vereadores de Santa Fé, entre eles o presidente da Câmara José Carlos Silva Sousa.

Inauguração do Posto do Detran

Ainda durante esta terça-feira, Barbosa prestigiou a inauguração do Posto de Atendimento do Detran no município, que facilitará o acesso da população de Santa Fé, da zona rural e de cidades vizinhas aos serviços prestados pelo órgão.