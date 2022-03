Emenda da deputada Dulce Miranda garante construção do Centro de Referência da Mulher de Porto Nacional; o valor empenhado é R$ 752 mil reais

Texto: Nadya Mayara | Secom/Prefeitura de Porto Nacional

27/02/2022 – Publicado às 06:54

Na manhã desta sexta-feira, 25, o prefeito Ronivon Maciel recebeu integrantes do Coletivo de Mulheres de Porto Nacional para celebrar a criação da Lei 2.524, que institui o Centro de Referência da Mulher, assinada no último dia 17 de fevereiro. além disso, uma Emenda Parlamentar de autoria da deputada federal Dulce Miranda, no valor de R$ 752.993,00, foi direcionada à construção da sede institucional do Centro de Referência da Mulher, a qual que será erguida em terreno doado pela prefeitura, no setor Jardim Querido. A cerimônia foi abrilhantada por apresentação da Banda da Guarda Municipal Mestre Adelino.

Conforme a presidente do Coletivo de Mulheres, Adélia Martins, o intuito da ação é promover o resgate da autoestima das mulheres assistidas, auxiliando no tocante a busca da independência financeira e no suporte das que estejam em situação de violência, ou ainda sendo vítimas de qualquer ato que traga dano ou sofrimento físico, psicológico, social, sexual ou econômico. Essas mulheres contarão com atendimento interdisciplinar: psicológico, social, jurídico, além de outras orientações.

Em seu discurso o gestor municipal, Ronivon Maciel, relembrou a os 90 anos do direito ao voto das mulheres e desse que a data é oportuna para novas conquistas. “Hoje estamos celebrando uma data muito importante e significativa para as mulheres que foi a conquista do direito ao voto. Esse dia também ficará marcado na história desse grupo de mulheres do nosso município, e temos o prazer de comemorar a sanção da Lei 2.524, que assinei com muita satisfação. Um passo importante que estamos dando na intenção de fortalecer a luta em defesa das mulheres de nossa cidade. É visível o quanto essa parceria público-privada, somada à determinação do Coletivo de Mulheres tem sido exitosa, a gestão municipal seguirá dando todo apoio a essa causa”, pontuou.

A secretária municipal de Assistência Social e Habitação, primeira-dama Keila Viana, falou sobre a importância do momento, lembrando que a implementação de políticas públicas de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher são de fundamental importância. “Me sinto honrada em poder participar ativamente do Coletivo de Mulheres, a Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação, seguirá contribuindo, de forma efetiva, e com todo comprometimento no processo de fortalecimento das mulheres portuenses”, frisou.

A vice-presidente do Coletivo Mulheres em Movimento, Conceição Oliveira Jordan, enfatizou que “o Centro de Referência da Mulher será um trabalho conjunto com todas as redes de apoio às mulheres: Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho da Mulher, Delegacia da Mulher, Assistência Social e outros. Tem toda uma rede para amparar essa mulher, daí a importância, pelo atendimento que presta e também politicamente para o município”, concluiu.

De acordo com Adélia Martins, o Centro de Referência não atenderá somente mulheres de Porto Nacional, mas também das cidades circunvizinhas.

Presenças

Prefeito Ronivon Maciel; secretária municipal de Assistência Social e Habitação, primeira-dama Keila Viana; secretário municipal da Administração, Emivaldo Pires; secretária municipal da Comunicação, Meire Almeida; superintendente da Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, Marcílio Parente; presidente do Coletivo Mulheres em Movimento, Adélia Martins; vice-presidente do Coletivo Mulheres em Movimento, Conceição Oliveira Jordan; representante do Conselho Municipal do Direito da Mulher, Gilma Alves Ferreira e demais integrantes do Coletivo que articulam e desenvolvem ações dentro do grupo.