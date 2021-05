Em visita ao 1º BPM, Cinthia Ribeiro trata de parceria com a PM-TO

Os agentes da Guarda Metropolitana de Palmas deverão receber treinamento no novo estande de tiros da Polícia Militar do Estado do Tocantins, que está em construção na sede do 1º Batalhão (1º BPM) na Capital. Na manhã desta terça-feira, 18, a prefeita Cinthia Ribeiro fez uma visita às instalações do batalhão e conheceu a obra que é realizada com apoio da Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp).

Na ocasião, a prefeita re reuniu com o comandante-geral da PM-TO, coronel Silva Neto, o chefe de Estado Maior, coronel Wesley Borges Costa, e a comandante do 1º BPM, major Marlene Machado. A gestora tratou da parceria entre as instituições para que os agentes municipais de segurança possam utilizar o futuro estande de tiro para treinamento. A previsão é que a instalação seja entregue em agosto próximo.

Acompanhada do secretário municipal de Infraestrutura, Antônio Trabulsi, Cinthia Ribeiro teve a oportunidade de verificar a reforma realizada na unidade operacional, também com participação da Prefeitura de Palmas. Entre as melhorias realizadas estão a iluminação, plantio de grama e transporte de material.

Também estavam presentes o sub-chefe de Estado Maior, Marizon Mendes Marques e o sub-comandante do batalhão, major Thiago Monteiro. A coronel Alaídes Pereira, nomeada para comandar a pasta de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas, também acompanhou a prefeita na visita ao batalhão.

Mulher

A visita também foi uma oportunidade de a prefeita Cinthia Ribeiro cumprimentar pessoalmente a major Marlene Machado, primeira mulher na história da PM-TO a assumir o 1º BPM. “Fico muito feliz em ver o protagonismo das mulheres. Desejo uma boa gestão à major Marlene, uma mulher forte, destemida e determinada”, declarou Cinthia.