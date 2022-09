Em Tocantinópolis, Ronaldo Dimas reforça necessidade de educação integrada com qualificação profissional no Estado

Por Assessoria

O candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) cumpriu agenda em Tocantinópolis, região do Bico do Papagaio, neste sábado, 16 de setembro. Uma caminhada pelo comércio do município reuniu centenas de apoiadores.

A caminhada foi organizada pelo candidato a deputado federal Salomão do Alziro Gomes (Podemos), um dos principais aliados de Ronaldo Dimas na região Norte do Tocantins. Lideranças políticas do Bico, como o prefeito de Luzinópolis, João Português, também participaram.

Dimas conversou com dezenas de comerciantes e trabalhadores sobre as propostas para a alavancar a economia regional. O candidato reforçou o compromisso com áreas centrais como educação e saúde na região do Bico do Papagaio, defendendo a necessidade de uma educação integrada com a qualificação profissional, para que o jovem consiga entrar rapidamente no mercado de trabalho.

“Precisamos fazer com o que as escolas ofereçam qualificação profissional através dos cursos técnicos. Para isso, as parcerias com entidades do Sistema S vão ser implementadas. Qualificação é mais emprego e renda para as famílias e também para o empresário, que não perde tempo formando a mão de obra em sua empresa”, comentou, ao destacar que isso é uma garantia de que os empregos gerados fiquem com pessoas que morem aqui.

Além disso, Dimas falou de atrair novas indústria com uma política de incentivo. Hoje há empresas com interesse em atuar no Estado, mas o custo tributário e a burocracia ainda são obstáculos. “No nosso governo vamos fazer com médias e grandes indústrias tenham incentivo para operar aqui e gerar mais emprego. Isso envolve um programa sólido que a gente sabe como fazer. Conceder crédito tributário desde a implantação até a fase de operação é uma estratégia que vamos fazer e que dará muito certo”, finalizou.