Em Tocantinópolis, Ataídes Oliveira se reúne com vereadores e participa de aniversário do deputado Fabion Gomes

Em Tocantinópolis, região do Bico do Papagaio, o pré-candidato ao Senado, Ataídes Oliveira (PROS), chegou nesta sexta-feira, 29, recebido por dezenas de apoiadores do município e região, e participou do aniversário do deputado estadual Fabion Gomes.

No evento, Ataídes cumprimentou a população e reencontrou o ex-deputado José Bonifácio. “A região do Bico do Papagaio é um local muito especial para mim, e estar numa ocasião como essa é muito bom. Hoje, participei do aniversário de um grande parceiro, que é o Fabion Gomes, e também pude reencontrar o ex-deputado José Bonifácio com quem temos uma longa relação de trabalho e parceria pelo Tocantins”, afirmou.

Ataídes também encontrou com vereadores (as) de Tocantinópolis que apoiam sua pré-campanha. “Esse também foi um momento para reencontrar com meus apoiadores, os vereadores e vereadoras, as lideranças locais. Estamos chegando próximo das convenções e esse momento se torna muito especial”, destacou.

A vereadora de Tocantinópolis Branca Gomes foi uma das parlamentares que veio ao encontro de Ataídes. “Quero agradecer a visita do nosso futuro senador Ataídes aqui. A sua presença no aniversário do nosso deputado Fabion Gomes foi de grande importância e ele pôde sentir um pouco da alegria que é estar em Tocantinópolis. Eu, o Presidente da Câmara Zé Raimundo e os demais vereadores estamos aqui para apoiar e ajudar o nosso futuro senador nessa nova empreitada, que com a graça de Deus sairemos todos vitoriosos”, assegurou.

A agenda do pré-candidato possui compromissos na região do Bico do Papagaio neste sábado, com encontros políticos com vereadores (as) e lideranças locais. Ataídes também participa da XII Cavalgada de São Bento do Tocantins.

Comunicação

Ataídes Oliveira – Pré-Candidato ao Senado