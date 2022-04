Em Taquaruçu, Governador Wanderlei Barbosa prestigia solenidade de ingresso de alunos no Colégio Militar Duque de Caxias e anuncia construção do auditório da unidade

Por Jarbas Coutinho | Governo do Tocantins

11/04/2022 – Publicado às 06h36

Alunos e pais comemoraram o ingresso no Colégio Militar do Estado do Tocantins – Unidade XX – Duque de Caxias. A solenidade de incorporação dos novos alunos foi realizada na tarde desta sexta-feira, 8, na Praça Tarcísio Machado, no Distrito de Taquaruçu, e foi prestigiada pelo Governador Wanderlei Barbosa, que na ocasião autorizou a construção do auditório do colégio. O evento contou também com a presença do titular da pasta da Educação, Fábio Vaz, e outras autoridades.

Cerca de 500 alunos, das turmas do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio foram incorporados à unidade de ensino. Esta foi a primeira vez que esses alunos utilizaram o fardamento completo da escola, o que para muitos alunos foi um sonho e motivo de comemoração pelos pais, que veem na Escola Militar uma indutora de disciplina e cidadania, aliado a um ensino de qualidade.



Para a aluna Ruth Isabelle Valadares, 17 anos, aluna do 3º ano do Ensino Médio, a solenidade foi gratificante, porque representou o momento em que passou a fazer parte, de fato, da Escola Militar. “Vestir esse uniforme foi marcante. Antes tinha um certo receio pela pressão, mas hoje vejo como uma pressão boa, que transforma os alunos por meio da disciplina, organização, que muda os alunos para melhor. Hoje entendo que essa disciplina é importante para a vida”, ressaltou.

Arthur Batista, de 16 anos, aluno do 6º ano do Ensino Médio também compartilhou da mesma opinião e revelou que estudar na Escola Militar representa a realização de um sonho. “Agora passamos a usar o uniforme da escola militar, que para mim era um sonho. O ensino e a disciplina da Escola sempre me atraíram, porque também quero seguir carreira militar e aqui me sinto muito bem”, disse.

Melhoria no Ensino

Mãe de uma aluna da unidade de ensino, Thais Sousa Martins assegurou que esse foi um momento muito esperado pelos alunos e por seus pais, que veem na implantação do Colégio Militar um fator determinante para a mudança de comportamento dos jovens em Taquaruçu. “Esse Colégio é muito importante para o nosso distrito. A partir da implantação dele os jovens tiveram uma mudança de comportamento muito grande, mudaram a forma de agir e pensar. Minha filha está muito feliz e essa solenidade, que marcou o momento em que passaram a usar o uniforme foi marcante. Era uma escola dessa natureza que faltava em Taquaraçu”, comemorou Thais Martins.

O Governador Wanderlei Barbosa, ao comentar a implantação das unidades de ensino militar, disse que ela vem correspondendo às expectativas do Governo e da população. “Esse era o resultado que buscamos: esse ensino pedagógico e sabermos que os alunos incorporaram o novo conceito e os professores estão tranquilos e transmitindo o ensino com qualidade. A disciplina está sendo assimilada de maneira muito natural e é isso que a comunidade quer”, reforçou o Governador.

O chefe do executivo reafirmou ainda que a melhoria da qualidade da Educação passa pela infraestrutura das escolas e valorização dos profissionais da área. “A Educação é uma área prioritária para a nossa gestão. Temos nos empenhado em valorizar os servidores da rede estadual de ensino, investindo na infraestrutura das escolas e vamos continuar buscando avanços para a Educação tocantinense”, assegurou.

Auditório

Na oportunidade, o Governador Wanderlei Barbosa determinou ao secretário Fábio Vaz que inicie, o mais rápido possível, a construção do auditório do Colégio Militar Duque de Caxias, para que eventos da unidade, a exemplo das solenidades de formaturas, possam ser realizados no local. “Eu não quero mais ver as formaturas realizadas na quadra. Quero que sejam realizadas no auditório, confortável para os pais, para os nossos alunos e para a comunidade”, ressaltou, afirmando ainda que nos próximos dias vai lançar a pedra fundamental da Escola Estadual de Buritirana. “No próximo mês vamos lançar a pedra fundamental e o início das obras imediatamente. Buritirana não pode esperar”, afirmou e explicou as dificuldades dos estudantes, que precisam se deslocar para Taquaruçu ou Santa Teresa do Tocantins.

O Secretário Fábio Vaz disse que a solenidade de incorporação dos alunos é bastante significativa e que a história da Escola Duque de Caxias vem sendo escrita por longa data. “Essa escola tem uma longa história e agora passou a ser militar por autorização do nosso governador Wanderlei Barbosa, mas foi referendada por cada cidadão deste distrito”, pontuou.

O Diretor da Escola Militar Duque de Caxias, major Fernando Gomes, agradeceu o apoio do Governador Wanderlei Barbosa à unidade e destacou a qualidade do ensino. “É uma escola abençoada pela qualidade dos professores”, lembrou ele, destacando a parceria da Polícia Militar do Tocantins com a Secretária de Estado da Educação (Seduc), que segundo disse, tem rendido frutos importantes para a comunidade.

Incorporação

A solenidade de incorporação do corpo de alunos é um momento simbólico. Significa que os alunos recém-chegados à escola passaram por todas as etapas do processo de adaptação, evidenciadas pela dedicação aos estudos, compromisso, respeito aos integrantes da comunidade escolar e, acima de tudo, pela obediência à hierarquia e disciplina.

O Colégio Militar Duque de Caxias possui 512 estudantes matriculados nas séries finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e no Ensino Médio. Além das atividades pedagógicas, a unidade escolar desenvolve o projeto Movimento, que oferece aos estudantes aulas de dança, música e teatro, no contra turno escolar. Conforme o diretor do colégio, major Fernando Gomes, a iniciativa busca valorizar e desenvolver as habilidades artísticas dos alunos.

Presenças

A solenidade contou com a presença do deputado estadual Leo Barbosa, do secretário-chefe do Estado Maior da Polícia Militar, coronel Marizon Mendes, que representou o comandante-geral da PM, coronel Silva Neto, professores da unidade de ensino e da comunidade escolar.