Em reunião com diretoria do Hospital de Amor o governador Wanderlei Barbosa destaca a liberação de mais de R$ 10 milhões para unidade hospitalar

Por Laianne Vilanova e Thuanny Vieira | Governo do Tocantins

15/03/2022 – Publicado às 19:54

Na manhã desta terça-feira, 15, o governador do Tocantins Wanderlei Barbosa, reuniu-se com deputados estaduais e o presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, na Assembleia Legislativa para tratar do funcionamento pleno das atividades do Hospital de Amor, em Palmas. Durante a reunião, o Governador Wanderlei Barbosa anunciou o pagamento de em torno de R$ 10 milhões em emendas parlamentares que serão destinadas ao Hospital.

O governador Wanderlei Barbosa ressalta a importância dos deputados, juntamente com o Governo do Tocantins, ao apoiar projetos que promovam a saúde e o bem-estar das famílias tocantinenses. “Esse é um ambiente de fazer o bem para as famílias tocantinenses. Nós estamos discutindo a saúde, a vida das pessoas, principalmente das famílias que têm pessoas diagnosticadas com câncer. Se nós pudermos dar esse tratamento aqui, colaborar para que o Hospital seja finalizado, para que ele possa atender cada vez mais pessoas aqui no nosso Estado, nós vamos fazer”, ressaltou.

Sobre as emendas parlamentares destinadas ao Hospital de Amor, o Governador destacou que o pagamento das mesmas é fundamental para a implantação da unidade hospitalar. “Agora, nós pagamos as emendas aos nossos deputados em torno de R$ 10 milhões e vamos continuar pagando. Todos os nossos deputados são sensíveis a essa causa, vão ajudar e é disso que precisamos, precisamos de parceiros, deputados com essa condição, com esse coração que possa ajudar os tocantinenses a se tratarem aqui. O Hospital de Amor vai trazer muita coisa boa, a primeira delas é o tratamento de pessoas diagnosticadas com câncer aqui no Tocantins”, concluiu o governador do Tocantins.

O presidente da Fundação Pio XII, instituição mantenedora do Hospital de Amor, Henrique Prata, externou sua gratidão à Casa de Leis e ao governador Wanderlei Barbosa pelo apoio prestado ao Hospital de Amor. “Eu quero começar agradecendo ao presidente da Assembleia, Antonio Andrade, por estar articulando essa vinda do hospital aqui para Palmas, e ao governador Wanderlei Barbosa que se demonstrou muito sensível e muito comprometido pela causa. Saio desta reunião muito entusiasmado e muito feliz de encontrar nesta Casa de Leis, um apoio para esse projeto chamado Hospital de Amor. Nós estamos muito felizes, estamos aqui para comemorar que vamos ter mais empenho de todos e, no segundo semestre, junto com o governador, vamos colocar o Hospital para funcionar se Deus quiser”, destacou.

O engenheiro e gestor do Hospital de Amor em Palmas, Gustavo Riza, esclareceu que o Hospital está concluindo as obras do bloco de radioterapia, quimioterapia e ambulatório, que devem ser concluídas ainda este ano. Atualmente, os procedimentos realizados são os exames preventivos como a mamografia e o papanicolau. Em caso de alterações nos exames, são realizados complementos por meio dos exames de biópsia e ultrassom. O cidadão que tiver interesse em realizar os procedimentos basta se enquadrar na faixa etária, que é a partir dos 50 anos e agendar o seu atendimento, por meio do telefone (63) 3212-9400 ou presencialmente.