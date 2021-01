Em primeiros atos, Wagner anuncia pronto socorro infantil e PL para descontos no IPTU

O prefeito eleito, Wagner Rodrigues, e o vice, Marcus Marcelo, tomaram posse nesta sexta-feira, 1 de janeiro, juntamente com os 17 vereadores eleitos para o mandato de quatro anos. A solenidade realizada no plenário da Câmara Municipal de Araguaína teve número limitado de participantes para garantir a segurança da população diante da pandemia de covid-19.

A assinatura do termo de posse do prefeito e do vice ocorreu após a posse dos vereadores eleitos para a legislatura de 2021 a 2024. O ato foi conduzido pelo vereador mais bem votado durante as eleições, Matheus Mariano, que prestou o compromisso de posse representando os demais 16 eleitos.

Durante a cerimônia Wagner Rodrigues se emocionou ao agradecer o apoio da família e falou sobre a importância da continuidade do trabalho que vem sendo realizado em Araguaína.

“Eu fui testemunha ocular e participei dessa história ao lado de Ronaldo Dimas. Foram oito anos de conquistas, vivemos o tempo das grandes obras, das soluções definitivas para os grandes problemas, fazendo de Araguaína uma cidade de futuro. É com este sentimento que eu quero enxergar cada família de Araguaína que luta para criar seus filhos com dignidade e que possamos fazer mais, sonhando grande e pensando no futuro”, disse Wagner Rodrigues.

Os primeiros atos de Wagner Rodrigues como prefeito de Araguaína foram o anúncio do funcionamento, a partir do dia 15 de fevereiro, do pronto socorro infantil que funcionará no novo prédio do Hospital Municipal de Araguaína. O novo prefeito também assinou o documento de nomeação do primeiro escalão da gestão municipal, com os nomes dos secretários de governo e secretários-executivos, que serão apresentados na segunda-feira, 4.

Desconto no IPTU

Foi encaminhado à Câmara de Vereadores de Araguaína nesta sexta-feira, 1, a Lei Complementar Municipal nº 001/2021, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar 058, de dezembro de 2017, e trata de descontos na base de cálculo do – IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

“Diante das mudanças no panorama fiscal e tributário, as legislações necessitam de constantes revisões e melhorias, razão pela qual, esse projeto de lei contempla algumas alterações na legislação tributária municipal visando o aperfeiçoamento, modernização e dinamização da relação com a contabilidade municipal”, explicou o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues.

Entre as medidas adotadas pelo novo projeto de lei está a garantia dos descontos de até 35% no pagamento do IPTU para os exercícios fiscais de 2021 a 2024.

Cerimônia

Também participaram da cerimônia, representantes de entidades de classe e instituições de justiça, além de um acompanhante para cada empossado, com assentos demarcados por distanciamento, disponibilização de álcool em gel e aferição de temperatura corporal na entrada do prédio.

Para que a população pudesse acompanhar a solenidade, todo o evento foi transmitido ao vivo pela internet nos canais oficiais da Prefeitura de Araguaína e da Câmara Municipal no Facebook.

Após o evento de posse o prefeito Ronaldo Dimas fez a passagem da faixa para Wagner Rodrigues em uma cerimônia fechada no seu gabinete onde ele falou sobre os desafios da próxima gestão.

“Wagner tem tudo para fazer uma belíssima gestão, ele participou comigo desde o primeiro momento e recebe da população de Araguaína esta responsabilidade. Deixo uma cidade totalmente diferente, com dinheiro em caixa e mais de R$ 200 milhões em obras para serem realizadas e que tenho certeza que será bem aplicado para fazer não apenas um trabalho de continuidade, mas melhor do que já foi feito ao longo destes oito anos”, destacou Ronaldo Dimas.

Vereadores empossados

Foram empossados os vereadores Matheus Mariano, Terciliano Gomes, Zezé Cardoso, Gideon Soares, Enoque Neto, Flavio Cabanhas, Luciano Santana, Marcus do Restaurante, Sargento Jorge Carneiro, Geraldo Silva, Soldado Alcivan, Thiago Costa, Fraudneis Fiomare, Ygor Cortez, Wilson Carvalho, Edimar Leandro, Abraão.

T1 Notícias