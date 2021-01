Em Porto, Ronivon Maciel toma posse e inicia mandato com R$5 milhões para melhorias

A solenidade de posse do novo prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel (PSD), vice-prefeito, Joaquim do Luzimangues, e os 15 vereadores eleitos para o quadriênio 2021/2024 aconteceu nesta sexta-feira, 1º, no Centro de Convenções Comandante Vicentão e teve com transmissão ao vivo pela TVN.

Em seu discurso, Ronivon prometeu linha dura contra qualquer ato de corrução e garantiu investir em transparência. “A corrupção não terá vez, vou investir em transparência. Farei uma reforma administrativa para termos mais agilidade. Teremos a oportunidade de fazer nosso plano plurianual”, declarou.

Tony Andrade ficou responsável pela presidência da mesa e a cerimônia contou com a participação de diversas autoridades como o presidente da OAB, Dr. Ariel Godinho, Dr. Renato Martins representando o Juiz Diretor da Comarca de Porto Nacional, Adhemar Chufalo Filho, Virginia Pereira de Andrade representando o presidente da Assembleia Antônio Andrade e Edson Cabral de Oliveira representado o Governador do Estado, Mauro Carlesse e Geovane dos Santos representado o Deputado Estadual Ricardo Aires.

A posse do prefeito já veio acompanhada de R$ 5 milhões em recursos alcançados em parceria com o deputado federal, Irajá Abreu, para serem aplicados em melhorias na cidade. No mesmo dia da posse, Ronivon Maciel convocou reunião com o secretariado para iniciar os planejamentos.

Secretariado

Secretaria Municipal da Administração – Emivaldo Pires de Souza

Procuradoria Geral do Município – Murillo Duarte Porfirio Di Oliveira

Sub-procuradoria Geral do Município – Rafael Ferrarezi

Secretaria Municipal da Fazenda – Loenis Fernandes Sirqueira

Secretaria Municipal do Planejamento, Habitação, Ciência e Tecnologia, Secretaria Municipal de Governo e Gabinete do Prefeito – Geferson Oliveira Barros Filho – (acumulando)

Secretaria Municipal de Comunicação e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Meire Anny Oliveira de Almeida Moreira (acumulando).

Secretaria Municipal da Saúde – Lorena Martins Vilela

Secretaria Municipal da Educação – Helane Dias Rodrigues

Secretaria da Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Mobilidade e Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – ARP – Marcos Antônio Lemos Ribeiro (acumulando)

Secretaria da Assistência Social – Keila Viana Ribeiro Maciel

Fundação Municipal da Juventude – Murilo Ferreira da Silva

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Diógenes Gonçalves Albuquerque Filho

Secretaria Municipal da Produção e Agência de Desenvolvimento Econômico – ADEPORTO – Silvaney Rabelo da Rocha (acumulando)