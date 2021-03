Em Porto Nacional, tem início o ano letivo nas escolas municipais

Na manhã de hoje (01/03) a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de abertura do ano letivo na rede pública de ensino do município de Porto Nacional. O evento aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil Dr. Osvaldo Aires da Silva em Pinheirópolis.

Durante o evento foram realizadas apresentações culturais, como o Teatro Mudo com o tema “Esperança e Fé”, sob comando das professoras Alice Justiniano e Leivia Honorato e a apresentação musical feita pelo professor Gleicivan Moreira e os alunos Tony Rodrigues, Jhon Kelyton e Haquiles José.

A diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Dr. Osvaldo Aires da Silva se mostrou otimista com o início do ano letivo. “Nós estamos prevendo muita participação dos nossos alunos, porque aprendemos muito o ano passado e esse aprendizado será aplicado nesse, então, a nossa expectativa é boa”.

Durante a solenidade, a Secretária de Educação do município, Helane Dias Rodrigues, falou sobre o desafio que é esse momento. “Mesmo de forma remota, é importante levar esse conhecimento para os nossos alunos, sabemos que muitos ainda não têm acesso à internet e com isso o nosso desafio se torna ainda maior”. A secretária também ressaltou a importância do apoio da família ao aluno e da continuidade das aulas.

Eli da Paixão, mãe de um dos alunos do centro, comentou que o maior desafio das mães é conciliar o trabalho, atividades de casa e a questão de estar monitorando os filhos em relação às aulas. Eli deixou ainda uma mensagem para todas as mães: “é possível fazer, nós não vamos substituir os professores, mas vamos trabalhar juntos. Com organização do tempo dá pra fazer esse trabalho unificado com os professores dos nossos filhos”.

O município tem uma plataforma online para os alunos que possuem acesso à internet por meio de computador ou aparelho de telefone. Para os alunos que moram na cidade é necessário que a família se dirija até a escola para retirar o material com os conteúdos e atividades a serem desenvolvidas pelo aluno e posteriormente entregues novamente na escola. Já os estudantes do campo receberão os blocos de estudos em casa.