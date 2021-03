Em Porto, CRÁS distribuirá cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social

A partir de emenda parlamentar do Deputado Ricardo Ayres, a Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria da Assistência Social, entregou ontem, 05/03, cestas básicas no CRÁS para serem distribuídas entre as famílias mais necessitadas do município.

Essas cestas básicas também vão atender as famílias atingidas pelo desemprego durante esse período de pandemia e que estejam em situação vulnerável. Essa é uma ação emergencial para atender essa parcela da população mais necessitada.

A entrega foi feita no CRÁS, pois é um órgão que trabalha diretamente com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e possui competência técnica e cadastros dessas famílias que necessitam desse apoio.

CRÁS DISTRIBUIRÁ CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALDe acordo com a Coordenadora do CRÁS União, Francisca Rego, além de possuir cadastro das famílias, é feito um acompanhamento e uma triagem antes da entrega. “As cestas serão ofertadas para as famílias mais necessitadas no momento, nenhuma cesta básica é entrega de forma aleatória. Nós fazemos acompanhamento com psicólogos e assistentes sócias para que a entrega seja feita para aquelas famílias que realmente estão necessitando”, esclareceu a coordenadora.