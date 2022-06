Em Peixe, Governo do Tocantins inaugura o 108° núcleo de identificação e destina recursos para reforma de escola

O Governo do Tocantins inaugurou na manhã desta quarta-feira, 8, na cidade de Peixe, espaço específico para realização de serviços como emissão da primeira e segunda via do Registro Geral (RG) e antecedentes criminais, graças à abertura na cidade do 108° Núcleo de Identificação Civil. O espaço, que é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), fica localizado na Avenida Napoleão de Queiroz, no setor sul de Peixe.

O novo Núcleo foi inaugurado por meio da SSP e trata-se do Projeto de Descentralização de Serviços do Governo do Tocantins. O serviço funcionará em um anexo da prefeitura e atenderá nove distritos, povoados e assentamentos de Peixe, beneficiando cerca de 12 mil pessoas.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reforçou que, com a descentralização dos Núcleos de Identificação, a população ganha muito, principalmente em relação a serviços que são essenciais. “A inauguração desse Núcleo representa muito para o Tocantins, pois atenderá a comunidade local, trazendo cidadania para a população de Peixe e, da mesma forma, queremos trazer outros serviços aqui para a cidade. O nosso intuito é descentralizar para melhor atender os moradores que vivem distantes dos grandes centros”, reforçou o Governador.

A implantação do espaço, que vai oferecer os serviços de Identificação no município de Peixe, foi possível por conta da celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo do Tocantins e a Prefeitura de Peixe.

“É um dia muito especial. Esse serviço, que está sendo entregue, vai trazer uma grande melhoria para toda a região, onde as pessoas poderão fazer aqui a sua documentação, sem necessidade de se deslocar para mais longe”, afirmou o prefeito de Peixe, Augusto Cesar Pereira.

A unidade vai funcionar das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas, seguindo os padrões dos demais Núcleos no Estado do Tocantins.

A diretora do Instituto de Identificação, Naides César, pontuou a importância do Núcleo na cidade. “Trazer um Núcleo para perto do morador, possibilitando que ele monte seu processo aqui mesmo e que receba o seu documento da mesma forma, sem precisar percorrer longas distâncias, facilitando sua vida, é o que nos move enquanto gestores públicos. Em breve, todos os 139 municípios terão os seus núcleos devidamente funcionando”, afirmou a gestora.

Melhoria para escola de Peixe

O Governo do Tocantins assinou, também no município de Peixe, o Termo de Cessão de uso do espaço físico da Escola Municipal Herculano de Queiroz, para o funcionamento da extensão do Colégio Estadual Dom Alano, além da liberação de convênio para cooperação técnica e financeira entre o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), e da Prefeitura de Peixe. O acordo é relacionado à conservação, à manutenção e à melhoria da infraestrutura física da Escola Municipal Herculano de Queiroz.

Estiveram na solenidade, juntamente com o governador, deputados estaduais, vereadores de Peixe, empresários do município, moradores locais e de cidades vizinhas.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate