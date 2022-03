Em parceria com a Escola do Legislativo, Deputado Antonio Andrade assina termo de cooperação técnica com Senai de Gurupi para ofertar cursos profissionalizantes

Ascom deputado Antonio Andrade – Presidente da Aleto

Fotos: Joelma Cristina

19/03/2022 – Publicado às 08h03

Na noite desta quinta-feira, 17, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins deputado Antonio Andrade, assinou um Termo de Cooperação Técnica com Senai de Gurupi, para ofertar cursos profissionalizantes em parceria com a Escola do Legislativo, dentro do programa gratuidade Senai.

Vagas e cursos

Neste primeiro momento são ofertadas 120 vagas, sendo 100 para cursos de auxiliar administrativo e 20 para operadores de computador. A prefeitura de Gurupi também é parceira do Projeto e sede o espaço para realização do curso de auxiliar administrativo que acontece na Escola Municipal Valnir Soares.

O diretor da Escola do Legislativo, Homero Barreto Júnior, lembrou que esta é uma das missões da Escola, levar conhecimento às pessoas mais carentes.

A prefeita de Gurupi Josi Nunes destacou a importância do Projeto para o desenvolvimento social dos alunos que ao se profissionalizarem podem se destacar no mercado de trabalho.

A gerente do Senai Gurupi Núbia Almeida ressaltou o sucesso da parceria, segundo ela a procura pelos cursos foi grande, demonstrando que a população é carente por capacitação e conhecimento.

Novos cursos

O deputado Antonio Andrade agradeceu o empenho de todos os parceiros envolvidos e disse que quem ganha com o Programa é a juventude de Gurupi, que tem mais uma opção para adquirir conhecimento. Segundo ele, já existe um estudo para que novos cursos da Escola do Legislativo sejam implantados em Gurupi, como os preparatórios para vestibular, Enem e concursos.

O Presidente da Assembleia Legislativa deputado Antonio Andrade lembrou que sua relação com Gurupi vem desde a infância, quando seu pai foi vereador na cidade e agradeceu os votos recebidos no município.

“Esta é a forma de retribuir os votos que recebi aqui da cidade de Gurupi, com oportunidade e benefícios para nossa comunidade. Eu não estou fazendo favor nenhum é minha obrigação como representante da região”, finalizou o deputado Antonio Andrade Presidente da Aleto.

Presenças

O evento contou ainda com a presença do prefeito de Lagoa da Confusão, Dr. Thiago, dos vereadores de Gurupi, Débora Ribeiro, Matheus Monteiro e Rodrigo, responsáveis pelo requerimento solicitando a implantação dos cursos na cidade, dos vereadores de Palmeirópolis, Pablo Dorneles e Daniel Rosa, de secretários do município e da coordenadora da Escola do Legislativo em Gurupi, Cristina Donato.