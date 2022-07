Em parceria com a Agência de Fomento do Tocantins, prefeitura de Porto Nacional facilita crédito para os empreendedores

Com vistas a favorecer o desenvolvimento sustentável e promover o fortalecimento do empreendedor de Porto Nacional, a prefeitura municipal, em parceria com a Agência de Fomento do Tocantins e o Sebrae, estão realizando uma concessão de crédito para empreendedores de diversas áreas. A ação, idealizada pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Cultura e Turismo, estará à disposição da população nos dias 06 e 07, no período de 9h às 12h e 14h às 18h, no Centro de Convenções Vicente de Paula – Comandante Vicentão.

O crédito estará disponível para os empreendedores do ramo da Indústria, comércio, turismo, agronegócio, prestadores de serviços, taxistas, profissionais liberais e MEIs, Pequenos e Médios empreendedores individuais de Porto Nacional.

Para a realização do financiamento é necessário apresentar a certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união; certificado de regularidade com o FGTS; certidão negativa de débitos tributários, expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda; certidão negativa de débitos tributários, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda. Além das certidões, também serão necessários os documentos pessoais do solicitante do financiamento.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Agamenon Abreu de Oliveira, esteve presente e destacou a importância dessa ação para os empreendedores do município. “Nós fizemos uma parceria entre o município e o Estado, para ofertar linhas de créditos aos pequenos produtores, donos de bares, restaurantes e movimentar a nossa economia, emprestando dinheiro para que essas pessoas possam investir em seus negócios e movimentem a economia do nosso município”, destacou.

Na ocasião o assessor executivo da Agência de Fomento do Tocantins, Ricardo Veloso Marques, explicou como funcionam as linhas de crédito. “Temos linhas de crédito para a agricultura familiar, com seis meses de carência e uma taxa de juros de 6% ao ano; capital de giro para empresas, com taxas entre 2.10% à 2.50% e um período de carência que pode variar entre 48 dias e 60 meses para pagar. São diversas linhas para atender as necessidades dos empreendedores”, esclareceu.

Ricardo ressaltou que a prefeitura de Porto Nacional “teve o cuidado de convidar a agência de Fomento para virmos aqui realizar esses dois dias de apresentação para a comunidade de Porto Nacional. Atualmente, o município conta com mais de cinco mil CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), segundo a informação do Sebrae”, finalizou.

A empresária Selma Rodrigues Monteiro realizou a solicitação de financiamento e falou o serviço é importante porque “fortalece os empreendedores na cidade, traz os benefícios que muita gente precisa, devido às dificuldades que estamos passando, apesar de ser momentânea. Esse crédito vai fomentar o nosso comércio e ajudar os novos empreendedores que se sentem encorajados a adentrarem no ramo”, disse a Empresária.

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação