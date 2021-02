Em Paraíso-TO, bombeiros militares resgatam vítimas de acidente envolvendo seis veículos na BR-153

Um Golf, uma camionete, um micro-ônibus e três carretas se envolveram em acidente de trânsito na BR-153, nas proximidades de Pium, região central do Tocantins, cerca de 135km de Palmas. Duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional de Paraíso (HRP).

O primeiro a receber atendimento foi Antônio Aparecido Mendes Tavares, que estava na camionete. Os socorristas informaram que ele estava consciente e com escoriações no pé e mão direitos.

A segunda vítima também estava na camionete, mas no banco detrás, e foi identificada como David Coelho Neiva. O rapaz se queixava de dores na perna esquerda, onde se constatou fratura no fêmur. Numa avaliação mais precisa, no Atendimento Pré-Hospitalar (APH), para o paciente ser encaminhado ao HRP, os bombeiros militares observaram fratura no antebraço esquerdo.

Antes de concluir o trabalho no local do ocorrido, os bombeiros militares desligaram os cabos de baterias de todos os carros envolvidos para se evitar incêndios, e também realizaram a limpeza da pista que estava suja de óleos e pedaços de latarias e plásticos.