Em Palmas, tempo se mantém instável na Capital nos próximos dias

Autor: Redação Secom

O boletim da Defesa Civil de Palmas publicado na tarde desta sexta-feira, 11, indica que o tempo vai se manter instável e com possibilidades de chuvas na Capital no fim de semana. O informativo ainda alerta para o risco de tempestades com pancadas de chuvas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos que podem alcançar de 40 a 60 km/h. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e segue até as 10 horas deste sábado, 12.

Os termômetros vão se manter firmes neste sábado, 12, e no domingo, 13, registrando os 35ºC de máxima e 23°C de mínima. Os dias serão de períodos nublados e ensolarados, no entanto, as pancadas de chuvas são esperadas a qualquer período.

Entre a próxima segunda, 14, dia de ponto facultativo para os servidores municipais e durante o feriado nacional da Proclamação da República, celebrado na terça, 15, o clima também seguirá instável. Os termômetros irão repetir os 35°C de máxima e 23°C de mínima, com até 80% de chances para novas ocorrências de chuvas.

A superintendência da Defesa Civil ressalta que nos casos de temporais não é recomendável que as pessoas procurem abrigos próximos às árvores, pois há o risco de queda e descargas elétricas. Não é recomendável, também, estacionar veículos próximos às torres de transmissão e placas de propaganda, ou fazer uso de aparelhos eletrônicos ligados a tomadas.

Para buscar ajuda ou outras orientações, a população pode acionar as equipes da Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).