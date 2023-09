Em Palmas, Antonio Andrade prestigia lançamento oficial do novo programa Minha Casa Minha Vida no Tocantins

O deputado federal Antonio Andrade (Republicanos), esteve nesta quinta-feira, 31 de agosto, na capital Palmas, prestigiando o lançamento no Tocantins do maior programa de moradias populares do país, o Minha Casa Minha Vida, do governo federal.

A solenidade foi realizada no auditório do Palácio Araguaia José Wilson Siqueira Campos, e na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa anunciou juntamente com o ministro das cidades, Jader Barbalho Filho, mais de 8 mil unidades habitacionais do programa no Estado.

Em sua fala, Antonio Andrade, ressaltou a importância deste momento para o Tocantins. “Este lançamento é de grande relevância para quem sonha com uma casa própria, pois o programa facilita esse acesso. Com a ampliação das faixas de renda, redução de taxas e aumento do subsídio para aquisição dos imóveis, o sonho da casa própria se tornará real para milhares de famílias. É um feito histórico que trará qualidade de vida para a população, e pelos motivos já mencionados tem meu total apoio”, explicou o parlamentar.

Sobre o Minha Casa Minha Vida

Gerido pelo Ministério das Cidades, o programa foi criado em 2009 e descontinuado em 2020, passando a se Chamar Casa Verde e Amarela, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época, diversos critérios sofreram alterações.

Conforme Lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as faixas de renda foram ampliadas para famílias com renda de até R$ 8.000 em áreas urbanas. Em áreas rurais, as famílias podem ter renda anual de R$ 96 mil. Os beneficiários podem ser contemplados com unidades construídas com recursos da União ou financiadas.

Assessoria de Comunicação/ Deputado Federal Antonio Andrade