Em Nova Olinda: Motorista morre após caminhões colidirem e pegarem fogo em posto na BR-153

Um grave acidente após quatro caminhões colidirem em um posto de combustível na BR-153, em Nova Olinda, no norte do Tocantins, resultou na morte de uma pessoa nesta quinta-feira, 1º, após os veículos pegarem fogo.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Colinas e Araguaína, que estiveram no local para controlar o incêndio, dentre os quatro caminhões, três foram destruídos pelo fogo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motoristas que conduzia uma carreta saía do pátio do posto, quando um caminhão que transitava no sentido Araguaína a Colinas tentou desviar para não bater no veíuclo e adentrou o local, momento em que colidiu no tanque de combustível de um caminhão que estava no pátio.

Um dos motoristas ficou preso às ferragens, não conseguiu sair e morreu carbonizado, enquanto os outros conseguiram se retirar dos veículos a tempo.

