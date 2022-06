Em Nova Olinda, Governo do Tocantins entrega obras de infraestrutura e anuncia implantação de Escola Cívico-militar no município

Em agenda neste sábado, 11, o Governo do Tocantins entregou, em Nova Olinda, a reforma de escolas, um posto de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e uma ponte na TO-226, sobre o córrego Arrainha, além de ter realizado uma Consulta Pública para Implantação do Programa das Escolas Cívico-Militares (Pecim) na região.

“Caso essa escola se torne militar, vai trazer disciplina, vai trazer uma boa educação para os jovens daqui. Vai melhorar muito a educação de Nova Olinda” enfatizou o governador Wanderlei Barbosa durante discurso na Consulta Pública, que ocorreu na Escola Estadual Professora Hamedy Cury Queiroz.

Para o prefeito da cidade, Jesus Evaristo Cardoso, o Jesusinho, as obras entregues neste sábado são de extrema urgência pra Nova Olinda. “Só temos que agradecer pelo serviço que o Governo do Tocantins vem mostrando, não somente nas grandes cidades, mas em todos os municípios. As obras estão acontecendo. Isso é muito importante para nós prefeitos” afirmou o prefeito.

Implantação de escola Cívico-Militar

O secretário executivo da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Edinho Fernandes, explicou que o evento em Nova Olinda ocorreu para ouvir da população se ela quer ou não a implantação de uma Escola Cívico-Militar na cidade ou na região. “Este tipo de escola é a modernização da escola militar. Nós do Tocantins estamos sendo referência nacional na gestão das Escolas Cívico-Militares”, ressaltou.

A implantação das Escolas Cívico-Militares faz parte do Programa das Escolas Cívico-Militares (Pecim), que é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da Defesa (MD). O objetivo é apresentar um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa. O programa conta com a participação do corpo docente da escola e do apoio de militares.

Ponte sobre o Córrego Arrainha

A ponte entregue no aniversário de Nova Olinda pelo Governo do Tocantins fica localizada na TO-226, sobre o Córrego Arrainha, entre Nova Olinda e Palmeirante. Esta e outras obras entregues pelo Governo do Tocantins, neste sábado, fazem parte do evento de aniversário de Nova Olinda, que comemorou, na sexta-feira, 10, 42 anos de emancipação política.

Participaram das solenidades secretários de Estado, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, entre outras lideranças da região.