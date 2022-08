Em meio às articulações políticas em Palmas, Dimas conversa com empresários e grava entrevista com o SBT

Por Assessoria

Enquanto participa de uma série de reuniões com forças políticas nos acertos finais para a convenção do dia 5 de agosto, o pré-candidato a governador Ronaldo Dimas (PL) teve, terça-feira, 2 de agosto, uma reunião com mais de 20 empresários no centro da Capital.

Aos empresários, que eram de vários ramos diferentes (varejo, construção civil, agropecuária, entre outros), Dimas detalhou as principais ideias para o governo do Estado, fez uma avaliação da situação atual do Tocantins e, questionado, falou como está o quadro político, inclusive citando as possibilidades de alianças.

O pré-candidato defendeu a necessidade de o governo do Estado fornecer com qualidade os serviços básicos, que são obrigação da administração, para que assim se crie as condições para os investimentos dos empresários.

Como exemplo, ele citou a transformação realizada nas suas duas administrações em Araguaína (de 2013 a 2020), que melhoraram os índices de educação, habitação, a infraestrutura e sobretudo a qualidade de vida da população com geração de empregos. “Quando assumi, a cidade tinha 155 mil habitantes e 12 mil famílias dependentes do Bolsa Família. Quando saí, a população era de quase 190 mil habitantes e o número de famílias no programa social era de 8 mil”, destacou Dimas.

Muitos dos empresários questionaram sobre os planos de Dimas, que respondeu todas as perguntas no diálogo. Alguns, inclusive, ressaltaram que a eleição deste ano é a oportunidade de eleger um gestor técnico, que já mostrou muitos resultados no poder público, em vez de uma pessoa com apenas carreira política.

Antes da reunião, Dimas ainda concedeu entrevista ao SBT Tocantins. Ancorado pela jornalista Graziela Guardiola, o Norte Entrevista vai ao ar no próximo sábado, no canal 9.1 em Palmas, além de ser veiculado em Araguaína, Gurupi e nas redes sociais da emissora.

Dimas abordou na entrevista a situação do Estado, reafirmou posicionamentos políticos, defendeu a necessidade de planejamento para o Tocantins entre vários outros temas.