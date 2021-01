EM MATEIROS: Dimbarre assume Sedematur e destaca objetivos para desenvolvimento do Turismo

Nesta quarta-feira, 20, no município de Mateiros, foi sancionado o decreto que nomeia Maicon Dimbarre como novo secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo (Sedematur).

A convite feito pelo prefeito Pastor João, Maicon Dimbarre aceitou com orgulho o convite e se compromete a lidar com os encaminhamentos para o pleno desenvolvimento do município e da região turística do Jalapão. O novo secretário, apesar de ser de Santa Catarina, se encantou pelo Tocantins e fixou residência no Estado desde 2018, atuando em diversos projetos de turismo.

Para Dimbarre, o desenvolvimento do setor turístico é possível quando há na gestão pública uma equipe técnica qualificada e experiente, sinergia e diálogo com empresários e comunidade, empenho para gerar a segurança, conforto, encantamento dos turistas, ordenamento da cadeia produtiva e consequente arrecadação de impostos para o município. “O momento é promissor, advindo de uma transição ética e transparente da pasta, favorecido por andamentos estratégicos com efeitos a serem preservados e aprimorados, e coloca acima de tudo, o bem estar da população e o êxito dos empresários do setor”, afirma o novo secretário.

Em conversa com o prefeito de Mateiros, Dimbarre intencionou aplicar toda a experiência até aqui adquirida, mas acima de tudo, ampliar cada vez mais o entendimento de políticas públicas de impacto positivo, as quais sejam possíveis aplicar e acrescentar na qualidade de vida do povo de Mateiros. Principalmente, buscando através do turismo para que seja um propulsor direto e indireto da economia local gerando emprego, renda e expectativas renovadas para a comunidade local.

“Quando pisei neste lugar atuando como consultor, pressenti que faria daqui meu lugar. Nesse sentido, sou imensamente grato ao prefeito Pastor João por me dar condições de permanecer aqui. Farei jus”, ponderou Maicon Dimbarre.

Trajetória

Em sua trajetória profissional como consultor, Maicon atou em 25 municípios brasileiros nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal. Já contribuiu com mais de 500 empresários de turismo atendidos e conduziu mais de 1.000 participantes de treinamentos e palestras em todo o Brasil. Possui experiência internacional em turismo, fluente em inglês e espanhol, residiu nos Estados Unidos atuando no setor turístico.

