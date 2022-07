Em maio, Palmas registra a criação de 1.061 novos empregos formais

As estatísticas mensais do emprego formal no Brasil do Novo Caged demonstram que, no mês de maio, Palmas registrou o maior saldo, 1.061 novos postos de trabalhos, considerando os dados mensais desde 2020, quando teve o início esse monitoramento. O saldo é a diferença entre admissões e desligamentos, que em maio foram de 4.121 e 3.060, respectivamente. Comparando o saldo de empregos em maio com o saldo de abril deste ano, o crescimento de novos postos de trabalho foi de 1,31%.

No total, Palmas contam com 82.338 postos de trabalho formais, com base nas informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web. Sendo que, nos primeiros cinco meses de 2022, em Palmas, houve um acúmulo de 2.152 novos empregos com carteira assinada, com tendência de crescimento para os próximos meses.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas, Gustavo Bottós, os impactos negativos da pandemia estão sendo superados e Palmas demonstra uma forte recuperação no processo de retomada da economia. “Ao analisarmos os dados do Novo Caged, vemos com clareza uma tendência de crescimento para Palmas. Em especial no mês de maio tivemos uma elevação considerável no nível geral de empregos formais, quando comparamos 2022 ao mesmo período de 2021, saltando de 76.177 em maio de 2021 para 82.338 vínculos formais, aqueles com carteira assinada, em 2022. Um crescimento de 8,09%. O cenário é bom e próspero e estamos trabalhando para manter esse índice ascendente cada vez mais.”

Bottós lembra que esse cenário positivo é resultado das políticas implementadas pela prefeita Cinthia Ribeiro na pandemia da Covid-19. Entre as ações, desburocratização do acesso ao crédito e redução de juros no Banco do Povo, implementação do Cartão da Família, milhões investidos em obras públicas, gerando emprego e renda e a criação da Casa do Empreendedor, melhorando os serviços para as empresas e incentivando o empreendedorismo na Capital tocantinense.

Detalhamento

Dos 1.061 novos empregos formais, 531 postos são em serviços, 441 na construção, 89 no comércio e um na indústria. Considerando o perfil desses trabalhadores, são 720 homens e 341 mulheres. Em relação ao grau de instrução, apenas 43 trabalhadores têm ensino superior completo e 26 com superior incompleto; 712 com médio completo; 112, médio incompleto; 80, fundamental incompleto; 67, fundamental completo; e 21, analfabetos.

Considerando o estoque (postos de trabalhos ocupados) dos empregos formais em Palmas, 52.887 são em serviços, 19.112 são no comércio, 5.161 na construção, 4.719 na indústria e 459 na agropecuária.

Texto: Redação Secom/Palmas

Edição: Secom/Palmas