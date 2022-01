Em Gurupi, Secretaria de Saúde orienta sobre atendimentos a pacientes com sintomas de gripe

Com uma maior circulação de vírus causadores de doenças respiratórias como a Influenza, o país vive um surto de gripe. E em Gurupi, a Secretaria Municipal de Saúde alerta a comunidade para a importância de se prevenir contra a doença, que tem provocado um aumento no número de atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O secretário Municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, informou que desde o mês de dezembro há um aumento expressivo de atendimentos na UPA. Ele explica que a maior parte destes atendimentos é relacionada à gripe, mas como os sintomas são bem semelhantes aos da Covid-19, é preciso que estas pessoas procurem a UPA, onde é realizada a testagem para o Coronavírus, para então descartar essa possibilidade.

Entre os dias 26 de dezembro de 2021 e 03 de janeiro de 2022, a UPA de Gurupi realizou 2.982 atendimentos; deste total, 614 pacientes apresentaram sintomas de gripe, dengue ou Coronavírus e apenas 25 pessoas testaram positivo para a Covid-19, isto é 4%.

Atendimentos UPA

O Secretário explica que, em virtude do crescente número de pessoas que procuram a UPA, é preciso que haja uma compreensão em relação ao tempo de espera por atendimento. “Nós precisamos entender que estes atendimentos na UPA vão acontecer por classificação de risco e não por ordem de chegada. Os atendimentos são pela classificação do sintoma e do quadro clínico do paciente, os mais graves serão atendidos primeiro. Sempre foi assim, no entanto às vezes algumas pessoas não compreendem e entendem que são preteridas, o que é um equívoco.”, frisou.

Ainda segundo Vânio Rodrigues, a Secretaria está analisando o cenário sazonal da gripe e discutindo estratégias para minimizar problemas desta demanda pontual na UPA de Gurupi. “Iremos reforçar as equipes de assistência para diminuir o tempo de espera, agilizando os atendimentos. É importante destacar que este cenário não é uma particularidade de Gurupi. É uma onda de gripe sazonal que está por todo o Estado e País e todos estão enfrentando essa situação da mesma forma”, disse Vânio.

O Secretário acrescentou ainda que a Secretaria também estuda a possibilidade de reabertura do Centro de Triagem, onde os testes de Covid-19 poderiam ser feitos, desafogando a demanda da UPA.

Orientação

Em casos de sintomas de gripe, a orientação é para que a comunidade procure atendimento a partir do 2º dia do sintoma. “Como ainda estamos vivendo um período pandêmico, nós orientamos a população que não é preciso procurar a unidade de saúde no primeiro sintoma de uma gripe comum, porque está havendo um número considerável de pessoas com sintomas leves”, afirmou Vânio Rodrigues.

“A vacinação é um importante instrumento de prevenção e de combate a estas doenças, mas é preciso que a população redobre os cuidados e continue mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool em gel”, finalizou o secretário Municipal de Saúde de Gurupi.

Principais Sintomas

Covid-19: Febre, tosse, cansaço, diarréia, falta de ar, dor de cabeça, dor de garganta, perda de paladar e olfato.

Gripe: Febre acima de 38º, coriza, vômitos, diarréia, cefaléia, espirros, calafrios e dores no corpo.