Em Gurupi, reabertura do Ginásio ocorrerá nesta sexta, 17

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, estará em Gurupi nesta sexta-feira, 17, para entregar à população a obra do Ginásio de Esportes Idanizete de Paula. O espaço esteve interditado por oito anos e precisou passar por reparos e adequações na estrutura. A reabertura do Ginásio será marcada pela realização da Copa Governo do Tocantins de Futsal – Masculino – Série Prata.

Com um investimento no valor de R$ 954.744,53, o ginásio, que estava fechado desde 2013, passou por uma troca no piso, reparos elétricos e hidráulicos. Recebeu também uma nova pintura, além de adequação e implantação de sistema de combate a incêndio e prevenção de pânico.

O governador Mauro Carlesse destaca a felicidade em entregar mais essa obra para a população gurupiense. “É muito gratificante poder devolver para a cidade de Gurupi um espaço tão importante como esse, que é um Ginásio, mas que tinha sido esquecido por outros gestores. O incentivo ao esporte e a promoção da qualidade de vida tem sido uma das bandeiras da nossa Gestão e eu espero que a população possa aproveitar bem esse espaço”, comemora.

Copa Governo do Tocantins de Futsal

O evento esportivo será realizado nos dias 17, 18 e 19 de setembro, na cidade de Gurupi, com os jogos previstos para começar às 19h. Os vencedores da Copa Governo do Tocantins de Futsal – Masculino – Série Prata, receberão premiação em dinheiro, sendo R$ 1.500,00 e R$ 1.000,00 para o primeiro e segundo colocados, respectivamente, além de troféus e medalhas.

A competição de futsal masculina vale duas vagas para a Série Ouro, primeira divisão do Estadual de Futsal, prevista para ser realizada ainda este ano e que dará passaporte para as competições nacionais. Na primeira fase das competições, todas as equipes jogam entre si.

A competição contará com equipes de várias partes do Estado como Palmas, Paranã, Recursolândia, Guaraí, Gurupi, Filadélfia, Formoso, Barrolândia, Miracema, Tabocão e Tocantínia.