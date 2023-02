Em Gurupi, governador Wanderlei Barbosa entrega equipamentos tecnológicos e visita obras em escolas

Em agenda no município de Gurupi nesta quarta-feira, 8, o governador Wanderlei Barbosa acompanhou o andamento da construção de duas escolas e entregou equipamentos tecnológicos para 26 unidades escolares da região. A entrega dos equipamentos faz parte do Programa TO Ligado, que tem como proposta desenvolver uma política de inovação em tecnologias educacionais.

Ao todo, 18 escolas da rede estadual de ensino receberam 216 chromebooks, 40 notebooks para professores e 17 carrinhos de recarga; outras oito escolas municipais receberam 96 chromebooks, 16 notebooks para professores e oito carrinhos de recarga, dentre outros equipamentos.

Durante o evento de entrega dos equipamentos, realizado no auditório do Centro de Ensino Médio (CEM) Bom Jesus, o governador Wanderlei Barbosa afirmou que manterá o ritmo de ações para o desenvolvimento da educação do Tocantins. “Nós seguiremos com as obras nas nossas escolas e comprando aparelhos tecnológicos”, destacou.

O chefe do Executivo indicou ainda que buscará meios para ampliar os investimentos nos profissionais da educação. “Aos concursados, já pagamos acima do piso salarial federal e queremos ampliar essa garantia aos nossos contratados, dentro dessa margem”, adiantou. “Educação não é gasto, é investimento e o nosso Governo tem isso como prioridade”, completou o Governador.

A diretora do CEM Bom Jesus, Elizabeth Gama, reforçou que os equipamentos tecnológicos contribuirão para o processo de ensino-aprendizagem. “Temos uma dívida enorme de gratidão por todo esse investimento. Tudo isso que o Governador está fazendo contribui de forma efetiva para o sucesso ainda maior da nossa escola”, declarou.

Mais Investimentos

Além das entregas do TO Ligado, o Governo do Tocantins está fazendo mais investimento na aquisição de equipamentos eletrônicos para as unidades escolares do Estado. Para as escolas de ensino médio já foram investidos R$ 41,6 milhões em equipamentos.

O secretário da Educação, Fábio Vaz, anunciou que mais 13, 6 mil chromebooks e notebooks já estão sendo patrimoniados pela Secretaria de Educação (Seduc) para serem distribuídos nas escolas. O gestor afirmou, ainda, que os profissionais da educação estão passando por capacitação para operacionalizar os equipamentos. “São muitas entregas e realizações para a educação tocantinense. É a tecnologia chegando nas escolas. A modernização, em si, do sistema de educação”, ressaltou.

Obras na educação

O governador Wanderlei Barbosa visitou obras em duas escolas do município. A primeira no próprio CEM Bom Jesus, onde, com investimentos de R$ 2,1 milhões, cerca de 72% do projeto de construção e reforma da unidade estão concluídos.

“Nossos meninos comiam debaixo das árvores, agora teremos um refeitório. Também teremos laboratório de química, física e biologia, que antes eram improvisados”, comemorou a diretora do CEM Bom Jesus, Elizabeth Gama.

Outra unidade em obras que também recebeu a visita do governador Wanderlei Barbosa foi o CEM Gurupi. Estão sendo investidos mais de R$ 1,8 milhão e o projeto já foi executado em mais de 56%.

Em 2022, o Governo do Estado entregou 46 obras na área da Educação, em todo o Estado, com investimentos que ultrapassaram R$ 100 milhões. Atualmente, só o município de Gurupi conta ainda com mais de R$ 7 milhões em obras sendo executadas. “O CEM Bom Jesus está com mais de R$ 2 milhões investidos em obra; já o CEM Gurupi, conta com R$ 1,8 milhões em investimentos. No Colégio Militar Presidente Costa e Silva, as obras, de R$ 3 milhões, estão na fase inicial. E estamos licitando as obras da Escola Hercília Carvalho da Silva, no valor de R$ 721 mil”, listou Fábio Vaz.

TO Ligado

Lançado em 2019, o TO Ligado é um programa que tem como proposta desenvolver uma política de inovação e tecnologia na rede de ensino do Estado. Ainda dentro do programa foram realizadas formações com professores. Em 2022, dois Espaços Maker foram entregues, um em Araguaína, no Colégio Estadual Ademar Vicente Ferreira e outro em Gurupi, no Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho. Estes espaços integram a Iniciativa Educação Conectada (IEC) que constitui na primeira ação estruturada do Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), voltada ao apoio do Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC).

Edição: Luiz Melchiades