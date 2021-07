Em dois meses, Seisp atende mais de 1.600 pedidos de serviços recebidos por telefone

Diariamente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) atualiza suas programações de serviços de manutenção e zeladoria da Capital. São frentes de limpeza de áreas de convivência, manutenção da rede de iluminação pública, jardinagem, recuperação de asfalto, entre outros. Grande parte dos atendimentos é solicitada pela população de Palmas pelos telefones (63) 3212-7417 e (63) 3212-7426 de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas.

Somente entre os meses de abril a junho deste ano, a Seisp atendeu 1.652 pedidos em atendimentos diretos das superintendências de Obras Viárias, de Iluminação Pública e de Serviços Públicos. Pelo telefone, é possível o cidadão solicitar os seguintes serviços:

– obras viárias: tapa-buraco, limpeza e manutenção de bocas de lobo, terraplanagem e correção/execução de meio-fio;

– serviços públicos: retirada de galhada, coleta de animais mortos, roço de áreas verdes, manutenção/troca de contêiner quebrado;

– iluminação pública: conserto ou troca de lâmpadas e instalação de luminárias.

Tempo de atendimento

Cada tipo de pedido tem um prazo distinto para execução. Para roço de áreas verdes, o período de rodízio entre quadras e bairros varia de 45 a 60 dias; para retirada de galhadas, o prazo é de 15 dias. Já para pedidos como coleta de contêiner danificado e recolhimento de animais mortos o atendimento varia de três a cinco dias.

Quanto aos serviços de tapa-buraco, as solicitações podem ser atendidas, em média, em sete dias – podendo se estender a depender da oferta de insumos. Já as solicitações relativas à manutenção de luminárias ou troca de lâmpadas têm previsão de atendimento em até sete dias. Todos esses prazos são previsões de atendimento. Segundo a Seisp, alguns dos serviços listados acabam sendo atendidos com maior agilidade, a depender do volume de demandas da semana.

Moradora do setor Sul, Janaria Mendes solicitou no dia 10 de junho de 2021 manutenção em lâmpada que oscilava entre ligada e desligada na sua rua e teve seu pedido atendido no mesmo dia em função da ausência de fila deste serviço naquela semana. “Esse problema deixava a rua escura. Uma amiga me passou o número e liguei. Realmente não sabia que funcionava assim, só ligando, fiquei satisfeita”, disse.

Saiba mais

Dúvidas ou esclarecimentos sobre outros tipos de serviços também podem ser esclarecidas pelos contatos (63) 3212-7417 e (63) 3212-7426. As descrições de obras e serviços em andamento na Capital também podem ser conferidas na página da Seisp dentro do Portal da Prefeitura de Palmas, bem como nos perfis da pasta no Facebook e no Instagram (@seisppalmas).