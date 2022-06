Em dia histórico para Santa Rosa, Governo do Tocantins entrega pontes e autoriza obras de infraestrutura

O Governo do Tocantins entregou nesta sexta-feira, 10, duas pontes que vão facilitar a trafegabilidade e melhorar o acesso entre Santa Rosa do Tocantins e diversas localidades vizinhas. As obras eram aguardadas por décadas pela população. A construção e reforma das pontes foram executadas pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), por meio do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS). Ao todo, foram investidos mais de 14 milhões nos serviços.

O governador Wanderlei Barbosa afirmou que a ação de melhorar a infraestrutura em várias regiões do Estado é um dos pontos fortes do Governo do Tocantins, que atua para descentralizar serviços e levar melhorias para a população. “Sempre que o Governo faz uma obra, leva em consideração o direito de ir e vir das pessoas com segurança. Os moradores precisam dessas garantias, com rodovias, pontes e estradas de qualidade. Com essa obra, o Governo assegura a cidadania e descentraliza os serviços para trazer melhorias para as pessoas”, ressaltou.

Ponte sobre Rio Formiga

A primeira ponte entregue à população fica sobre o Rio Formiga, na cidade de Santa Rosa. A estrutura de concreto tem 40 metros e substitui a antiga ponte feita de madeira. Para essa obra foram investidos R$ 3,7 milhões. A ponte fica na TO-458 e interliga várias localidades, como o entroncamento da BR-010 no município de Santa Rosa com o entroncamento da TO-365, em Ipueiras.

Ponte sobre Rio Manoel Alves

Outra obra entregue pelo Governo foi a ponte sobre o Rio Manoel Alves, entre as cidades de Santa Rosa do Tocantins e São Valério, área que fica próxima a TO-482 e ao Povoado Apinajé. A Ponte tem 150 metros e nela foram investidos R$ 11 milhões.

Ciretran Santa Rosa

Ainda em Santa Rosa, o Governo do Tocantins inaugurou um Posto da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), que vai oferecer serviços como abertura de processos relativos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e procedimentos relacionados à regularização de veículos automotores com registros e transferências, assim como também cadastros, emissão de guias, conferência de documentos e coleta de biometria.

A unidade em Santa Rosa é fruto de uma parceria entre o Governo do Tocantins e a Prefeitura Municipal e vai beneficiar mais de cinco mil moradores da cidade, além de atender as localidades do entorno, como os distritos de Morro de São João e de Cangas, o povoado Apinajé e os assentamentos Bom Jesus, Carajás e Santa Teresa.

Programa de Fortalecimento

A agenda na região contou com visita ao povoado Apinajé, onde o Governo do Tocantins autorizou obras do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego e Renda, como execução de pavimentação asfáltica em diversas vias públicas de Santa Rosa e no distrito de Cangas. O Governo também autorizou a abertura do Processo Licitatório para Construção do Complexo Poliesportivo e Lazer Municipal de São Valério, orçado em R$ 2 milhões.

Sobre os atos do Governo, o prefeito de Santa Rosa do Tocantins, Levi Teixeira de Oliveira, destacou a parceria entre o município e o Executivo Estadual em prol da melhoria de vida da população. “É uma parceria que quem ganha é o povo. São pontes que ligam a nossa cidade à região sudeste, sul e região central do Tocantins, beneficiando a população e o setor produtivo do agronegócio. Além das pontes, teremos a pavimentação asfáltica após a assinatura de ordem de serviço, o que dará qualidade de vida para os moradores da cidade. Temos muito que agradecer ao Governo do Tocantins”, ressaltou.

Já o prefeito da cidade de São Valério, Olímpio dos Santos Arraes, agradeceu o Governo do Tocantins pela parceria firmada e pontuou que o reconhecimento da gestão representa muito para o município e sua história. “Por essas terras passaram muitas pessoas, até mesmo na época da coroa e desde lá todos clamavam pela ponte e melhores estradas. Agora temos e vamos construir nosso complexo poliesportivo que vai garantir lazer e qualidade de vida para os nossos moradores. Agradecemos ao Governo a atenção com o nosso povo”, comemorou.

Edição: Luiz Melchiades