Em comemoração aos 161 anos, prefeitura de Porto Nacional inaugura Escola de Tempo Integral Francisco Pinheiro de Lemos no setor Porto Imperial

Como parte das comemorações do aniversário de 161 anos de Porto Nacional, nesta quarta-feira, 13, a Prefeitura Municipal de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou a Escola de Tempo Integral Francisco Pinheiro de Lemos, localizadas no Setor Imperial. O valor estimado da obra está na casa dos R$ 4 milhões. A Unidade Escolar possui 12 salas; Laboratório de Informática; Laboratório de Ciências; Biblioteca; Sala do Grêmio; Quadra esportiva; Refeitório; Banheiros com vestiários; Sala de Jogos; Sala de dança e tem capacidade para atender até 390 alunos.

Na ocasião, o prefeito Ronivon Maciel ressaltou a honra em poder homenagear um homem tão trabalhador e anunciou a obra da pavimentação asfáltica do Setor. “Essa obra da Escola foi iniciada há mais de sete anos, portanto, é uma satisfação entregá-la, especialmente neste Setor que tanto necessita de infraestrutura. A educação transforma, e para todas as áreas, o conhecimento é primordial. Com certeza essa obra contribuirá muito com a formação de cidadãos. O Setor Imperial é uma das nossas prioridades, por isso reafirmo meu compromisso com todos vocês, ainda vamos realizar e entregar a pavimentação asfáltica, pois as máquinas já estão preparadas para iniciar a obra”, garantiu o prefeito.

A Secretária Municipal de Educação, Helane Dias, comemorou a inauguração e explicou a importância da obra para toda a população. “A Escola atenderá atividades extracurriculares e proporcionará melhor rendimento aos alunos. Serão trabalhadas atividades físicas, culturais e sociais. Nosso principal objetivo é promover o melhor para toda a população. A conclusão dessa obra é uma grande conquista, foi difícil, mas não impossível. Este é só o começo das inúmeras obras que temos pela frente”, explicou.

A família do homenageado Francisco Pinheiro de Lemos, participou da cerimônia e, por intermédio da filha Ana Pinheiro, ressaltou sua colaboração em inúmeras obras importantes para a construção de Porto Nacional. “Só temos a agradecer a homenagem, nos sentimos lisonjeados e felizes. Sabemos que essa obra promoverá benefícios para muitas crianças da nossa cidade”, agradeceu emocionada.

O ex-senador Vicentinho Alves também participou do momento e agradeceu o empenho do prefeito para entregar essa obra e beneficiar os cidadãos portuenses. “Parabenizo o prefeito Ronivon, pois a obra é importante para o bairro e para nossa cidade, além da justa homenagem. É satisfatório participar desse processo e ver tantas melhorias sendo trazidas para nossa cidade”, pontuou.

A dona Maria Gonçalves, presidente da Associação do Setor, agradeceu e comemorou a obra que era uma grande necessidade da comunidade. “estamos muito gratos, pois hoje é um dia de festa, nosso setor estava necessitando. Agradecemos a todos os envolvidos, principalmente o prefeito, que tem um olhar carinhoso por nosso setor”, afirmou.

Prestigiaram a solenidade, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Rozângela Mecenas e demais vereadores: Firmino Rocha, Adael Oliveira, Crispim Alves (Pim Júnior), Firmino Rocha, Gilian Fraga, Janes Cleiton, Salmon Pugas, Tony Márcio Andrade e Wesley Gustavo (Gustavo do Mini Box), além de outras autoridades municipais e a filha do Sr. Francisco Pinheiro de Lemos, Ana Pinheiro Milhomens.

BIOGRAFIA DE FRANCISCO PINHEIRO DE LEMOS

Francisco Pinheiro de Lemos, nascido em Porto Nacional no dia 07 de agosto de 1912, faleceu no dia 04 de outubro de 2008, aos 96 anos e colaborou incansavelmente com a história do município de Porto Nacional. O nome dado a Escola Municipal de Tempo Integral no Setor Porto Imperial em Porto Nacional, foi em homenagem ao ilustre morador Francisco Pinheiro de Lemos, nome este escolhido através do Projeto de Lei nº 018/2022 apresentado em 08/06/2022 pelos vereadores Firmino Rocha e Geylson Neres Gomes.

Essa é uma conquista que foi possibilitada através de parceria entre a Prefeitura de Porto Nacional e o Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Confira a programação do aniversário

13/07

07h30 – Inauguração da Escola de 12 salas do Setor Imperial

09h – Reinauguração da Praça do Centenário

Entrega de Comendas

Assinaturas de Ordens de Serviços

Bolo de aniversário

Apresentações culturais

14h – Visita as obras em andamento

16h – Shows regionais (Praia Porto Real)

18h30 – Inauguração da Praça do Jardim Europa (Luzimangues)

22h – Show com o cantor de renome nacional, Murilo Huff (Espaço Cultura Beira Rio)

Por: Anne karianny Moreira

Secretaria da Comunicação